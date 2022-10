Outubro Rosa: envie sua dúvida sobre câncer de mama

Continua após a publicidade

Outubro é o mês dedicado ao combate e prevenção ao câncer de mama. Por isso, com a ajuda de especialistas, a jornalista Adriana Moreira vai responder dúvidas dos leitores e leitoras a respeito do tema no Drops, no Instagram do Estadão e também na newsletter de Saúde e Bem-Estar (clique aqui para assinar).

No ano passado, Adriana foi diagnosticada com um câncer de mama e criou o blog Tenho Câncer. E Agora?, no qual conta sua jornada com a doença e dá dicas para quem está passando pelo mesmo processo.