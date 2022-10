Outubro Rosa: veja onde fazer exames de mama gratuitos em São Paulo

O câncer é a segunda doença que mais mata homens e mulheres no Brasil. Entre as brasileiras, os tipos que mais fazem vítimas são o câncer de mama e o de pele. Ano após ano, a campanha de conscientização Outubro Rosa busca fazer com que mais mulheres procurem realizar exames preventivos na tentativa de reduzir as estatísticas de mortalidade da doença.

Em 2021, 37,3% dos óbitos por câncer de mama foram considerados mortes prematuras (que ocorrem em pacientes entre 30 e 69 anos). Apesar de muito prevalente — cerca de 66.280 novos casos são diagnosticados por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) —, a doença costuma ter um bom prognóstico se detectada e tratada logo no início.

Segundo dados do Datasus organizados pelo Instituto Oncoguia, cerca de 1,5 milhão de mamografias foram realizadas em 2022. Iniciativas de diferentes organizações buscam aumentar a possibilidade do diagnóstico precoce para mulheres em situação de vulnerabilidade social em São Paulo. As “carretas de mamografia” proporcionam a realização do exame de forma gratuita.

Programa “Mulheres de Peito”

O programa estadual Mulheres de Peito já realizou mais de 35,5 mil exames em seis cidades em 2022, segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Até o dia 29 de outubro, mulheres de 50 a 69 anos de Lençóis Paulista, Artur Nogueira, São Paulo e Marília poderão fazer exames gratuitos e sem necessidade de pedido médico ou agendamento nas carretas do programa.

Os exames são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto em feriados. Para acessar o serviço, é preciso apresentar o RG e o cartão do SUS. Mulheres entre 35 e 49 anos ou com mais de 70 anos também podem passar por consultas, desde que apresentem também uma solicitação médica do exame.

A secretaria informou que, além dos atendimentos das carretas, agendamentos em unidades de saúde que prestam este serviço podem ser feitos pela central telefônica disponível no 0800-779-0000, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Datas e horários

Até 22/10

• Lençóis Paulista - Praça Comendador José Zillo, Rua Sete de Setembro

• Artur Nogueira - Dr. Fernando Arens, 939, esquina com Antônio Matheus, S/N

18/10 a 26/10

• São Paulo (Arena Corinthians) - Avenida Miguel Ignácio Curi, 111

18/10 a 29/10

• Marília - Rua Lourival Freire, 240

A realização da mamografia permite um diagnóstico precoce da doença, o que aumenta as chances de melhora. Foto: Tasso Marcelo/Estadão

Américas Amigas

A ONG Américas Amigas promove a realização de mamografias em sua unidade móvel até o dia 9 de dezembro, em dez localidades diferentes pelo Estado. Para participar, é preciso fazer um cadastro prévio no site da organização (www.americasamigas.org.br/mulheres-amigas-2022) e aguardar o contato para o agendamento.

Agenda da ação na unidade móvel no Estado de São Paulo:

14/10 a 17/10 – Raposo Shopping, zona oeste

19/10 a 23/10 – Tenda Atacado, Carapicuíba

25/10 a 29/10 – Tenda Atacado, Jundiaí

31/10 a 04/11 – Shopping Bonsucesso, Guarulhos

06/11 a 10/11 – Shopping Mauá Plaza, Mauá

12/11 a 16/11 – Tenda Atacado, Ferraz de Vasconcelos

18/11 a 22/11 – Corometro, Santana

24/11 a 27/11 – Corevali, Tremembé – Vale do Paraíba

29/11 a 03/12 – Orienta Vida, Potim

05/12 a 09/12 – Instituto Verdescola, São Sebastião

Hospital do Amor e Instituto Avon

De 18 a 21 de outubro, uma carreta de mamografia estará no Coletivo Pink, no Largo da Batata, realizando exames diários das 9h às 17h30. As vagas, para mulheres de 50 a 69 anos, são limitadas e estão sujeitas à ordem de chegada. É preciso levar cópias e originais do RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

A ação é uma iniciativa do Hospital do Amor apoiada pelo Instituto Avon. As carretas contam com profissionais especializados e condução do SUS, para que as mulheres coloquem os exames em dia. Aquelas que tiverem alterações em suas mamografias podem contar com orientação de equipes do Instituto Protea e Hospital Santa Marcelina.

18/10 a 21/10 – Largo da Batata, Pinheiros, São Paulo.

Corrente do Amor

O Savegnago Supermercados e o Hospital de Amor de Barretos uniram forças a fim de proporcionar e facilitar a realização de exames com foco na prevenção e detecção precoce do câncer de mama. As unidades móveis da entidade já passaram por Limeira, Rio Claro e Araraquara.

Agora, será a vez de Franca e Ribeirão Preto receberem as carretas. Mulheres na faixa etária entre 40 e 69 anos podem fazer consultas, exames de mamografia e ter orientações sobre a prevenção ao câncer de mama de forma gratuita. Além disso, os municípios receberão um micro-ônibus focado na prevenção ao câncer de boca.

Para o atendimento haverá distribuição de senhas após o cadastro no balcão de atendimento das lojas do supermercado, pois as vagas são limitadas. As interessadas em realizar o exame de mamografia devem estar munidas dos documentos: CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência.

18/10: Franca (Av. José da Silva, 3913 - Jd. Maria Rosa)

19/10: Franca (Av. Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, 1.911 - Parque do Castelo)

25/10: Ribeirão Preto (Rua Javari, 4.819 - Antonio Marincek)

26/10: Ribeirão Preto (Rua Acre, 1.400 - Ipiranga)

27/10: Ribeirão Preto (Av. Portugal, 2.509 - Jd. São Luiz); neste dia não haverá o micro-ônibus de prevenção ao câncer de boca