Pai com Alzheimer reconhece filha pouco antes de casamento; veja vídeo

Um vídeo no qual um homem com sinais de Alzheimer reconhece a filha no dia do casamento dela viralizou na internet nos últimos dias. O momento aconteceu enquanto ele pintava um quadro ao lado dela, minutos antes da cerimônia.

Nas imagens, que já circulam nas redes sociais desde o ano passado, o homem aparece sentado, com as mãos trêmulas, atrás da filha, que está se vestindo para se casar.

Em seguida, ela se vira para o pai e o convida para uma “surpresa”, como a mulher descreve. A imagem mostra que ele chega a perguntar à filha quem ela era, no que a mulher responde: “Sou uma pessoa especial. Sou uma amiga”, diz ela, em inglês.

Ela, então, o conduz pelo braço até uma mesa, com telas e tintas. O homem demonstra gostar da atividade e começa a pintar. Nesse momento, ao avistar novamente a filha, ele olha espantado e questiona: “Julia? É o seu casamento hoje? Você está linda”. E a beija em seguida.

Emocionada, a filha responde: “Sim, (o casamento) é hoje!”

No vídeo, a legenda inserida explica que o pai tem “uma demência”, e que não reconhece mais a filha. O desejo dela é que ele entre com ela antes da cerimônia, e prepara uma surpresa com as tintas e telas por ser uma atividade que ele gostava de fazer no passado.