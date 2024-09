Panturrilha: veja a importância e por que ela é chamada de ‘segundo coração’

“Quando evoluímos e paramos de andar de quatro, passando a andar eretos, a circulação precisou mudar. Temos o coração como a principal bomba para o sangue circular e a panturrilha como uma segunda boba para não deixar acumular sangue nos pés”, explica Silvana Vertematti, médica do esporte do Hospital do Servidor Público Estadual (HSPE).

“É a ação da panturrilha e de algumas válvulas das veias que impede que o sangue volte pela gravidade”, acrescenta.