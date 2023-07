Para viver mais e melhor

Remissão e cura sempre foram palavras desejadas e desafiadoras para pacientes, familiares, médicos, cientistas, pesquisadores e toda a cadeia da saúde. Nos casos de câncer, ainda mais. Se há 100 anos a inovação veio pela descoberta do raio X para diagnóstico e da radioterapia como único tratamento, hoje faltam dedos nas duas mãos para contarmos as terapias inovadoras desenvolvidas e aprimoradas nas últimas décadas.

Todas as pesquisas se desenvolvem para que pacientes tenham tratamentos mais breves, menos dolorosos, menos danosos para as células saudáveis, mais humanizados e que tragam mais alívio. E mais dignos.

Neste caderno falamos sobre ciência, tecnologia, inovação e muita esperança, como, por exemplo, a do diagnóstico preciso para qualquer tipo de câncer em qualquer estágio, feito a partir de uma amostra de sangue, a biópsia líquida, uma revolução.

Revolucionária também é a terapia gênica, por células CAR-T, que estão zerando células cancerosas em pacientes com cânceres hematológicos que não respondem a outros tratamentos. Surpreendentes também são os resultados de outras imunoterapias, virusterapias e vacinas. Hoje contamos com quimioterapias orais, terapia-alvo, radiocirurgia e cirurgia robótica.

Já é muito, mas não é só. Os avanços também vieram para aliviar a jornada do paciente. As abordagens mais atuais dos cuidados paliativos e da oncopsicologia têm foco no bem-estar e numa vida melhor.