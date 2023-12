Paralisia facial, dor e lesões: veja as manifestações da herpes zoster, problema de Damares Alves

A senadora Damares Alves (Republicanos) recebeu alta neste sábado, 9, do Hospital DF Star, em Brasília, após ser internada devido a uma paralisia facial causada por herpes zoster, conforme informou sua assessoria. Na quinta-feira, 7, o hospital divulgou boletim médico informando que ela havia sido admitida com dor neuropática aguda causada pelo Vírus Varicela-Zoster (VVZ), o mesmo que provoca catapora e que pode ser reativado muitos anos depois, desencadeando o quadro de herpes zoster.

Senadora Damares Alves (Republicanos) tem novo quadro de paralisia facial por herpes zoster – em março de 2023, ela já havia mencionado tratamento para paralisia facial decorrente do vírus. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Apesar de a manifestação mais conhecida da herpes zoster serem as lesões na pele, com pequenas erupções e bolhas doloridas, este não é o único problema que pode ser causado pelo vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, na maior parte dos casos, antecedem as lesões cutâneas os seguintes sintomas:

Dores nevrálgicas ou neuropáticas (nos nervos);

Parestesias (paralisia, formigamento, agulhadas, adormecimento etc);

Ardor e coceira locais;

Febre;

Dor de cabeça;

Mal-estar.

As lesões da pele, na maioria dos casos, aparecem no colo, na região do peito, próximo ao pescoço, ou nas costas do paciente. “Surge de modo gradual e leva de 2 a 4 dias para se estabelecer. Quando não ocorre infecção secundária, as vesículas se dissecam, formam-se crostas e o quadro evolui para a cura em duas a 4 semanas”, diz o Ministério da Saúde.

Manifestação da herpes zoster na pele é linear e possui pequenas bolhas que soltam secreção. Foto: Sashka1313/Adobe Stock

Essas feridas costumam acompanhar a linha de um nervo, por isso, são “lineares” e aparecem somente de um lado do corpo do paciente. Isso acontece porque o vírus atinge os nervos, podendo percorrer o sistema nervoso e, ao gerar inflamação, causar as dores neuropáticas e os quadros de formigamento e paralisia.

Como se pega herpes zoster?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o vírus Varicela-Zoster geralmente infecta crianças, causando a catapora. É o que os especialistas chamam de infecção primária.

O contágio acontece por meio do contato direto com as lesões na pele ou de secreções respiratórias de uma pessoa infectada: líquido da bolha, tosse, espirro, saliva ou objetos contaminados.

Uma vez adquirido, o vírus tende a permanecer inativado no corpo da pessoa por toda a vida. Mas, em alguns casos, pode haver reativação na vida adulta e/ou principalmente na terceira idade, levando a quadros de herpes zoster.

Pessoas que passaram por transplante de órgãos ou com doenças crônicas (como hipertensão e diabetes) têm maior propensão a ter herpes zoster por conta do sistema imunológico comprometido. Assim como quem tem câncer, Aids, passou por cirurgia na coluna, teve um trauma local que atingiu um nervo ou sofre de sinusite frontal.

“Os idosos mostram uma diminuição da imunidade ao vírus, o que explica sua maior ocorrência após a quinta década” de vida, afirma a SBD.

Qual é o tratamento?

O tratamento da herpes zoster consiste em limitar a extensão, duração e gravidade da doença na sua fase aguda, além de aliviar a dor. Por isso, geralmente são prescritos analgésicos e drogas antivirais. Quanto antes começar o tratamento, melhor, por isso a importância de procurar um médico e ter o diagnóstico cedo.

“No caso de surgimento de lesão de herpes zoster na região centro facial, acometendo nariz e olhos, deve-se procurar o médico imediatamente, pois pode ser necessária internação para medicação venosa, a fim de evitar complicações como cegueira ou meningite”, afirma a SBD.

Vacinação é essencial para prevenção da herpes zoster

A SBD indica que pessoas com mais de 50 anos tomem a vacina contra herpes zoster, capaz de reduzir o risco de ocorrência da doença em cerca de 50%. O imunizante, no entanto, não está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), somente em clínicas particulares.

Também é recomendado vacinar crianças contra catapora, pois isso pode minimizar o risco de desenvolver herpes zoster na vida adulta, além de prevenir manifestações graves da catapora. O imunizante é disponibilizado pelo SUS às crianças de 4 anos de idade.