Parentes e amigos de vítimas da covid participam de inauguração de memorial na avenida Paulista

23/10/2022 Memorial inaugurado na avenida Paulista em homenagem às vítimas da covid. Crédito: Rogerio Assis Foto: ESTADAO / undefined

Um memorial em homenagem às vítimas da covid foi inaugurado hoje (23) à tarde na avenida Paulista, em São Paulo. A ação - organizada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico) e pelo projeto de audiovisual “Eles Poderiam Estar Vivos” - instalou um mural de 20 metros na avenida. Parentes e amigos de vítimas desenharam corações, escreveram mensagens na extensão da parede e deixaram flores no local.

“O mural lotou de corações e mensagens em uma hora e meia, no máximo. Foi muito lindo! Não imaginávamos que seria tanta gente!”, diz Paola Falsete, presidente da Avico. A iniciativa contou também com o apoio da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e das Organizações Indígenas da Região Sudeste do Brasil (Arpin-Sudeste).

Segundo Paola, o ato foi reprovado por apenas um homem que tentou usar o mural para criticar o PT. “Eu o expulsei”, diz ela.

23/10/2022 Organizadores comemoram que espaço foi coberto de mensagens em pouco tempo Foto: Rogerio Assis

A AVICO Brasil foi fundada em 2021, em Porto Alegre pelo Gustavo Bernardes (advogado) e por Paola, que é assistente social. Gustavo foi internado e entubado no final de 2020 para tratamento da doença e sofreu com graves sequelas causadas pela infecção. Paola foi infectada enquanto cuidava de sua mãe, que morreu de covid.

Continua após a publicidade