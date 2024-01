Pernilongos: eles preferem certos tipos de pele? Vitamina B impede as picadas? Tire dúvidas

Jovem morre após extração do dente do siso: ‘Foi no nosso quarto gritando de dor’, diz mãe

Jovem morre após extração do dente do siso: ‘Foi no nosso quarto gritando de dor’, diz mãe

Em casos mais leves, como acontece com a maioria das pessoas, não há necessidade de muitas ações, pois a picada tende a regredir espontaneamente. “Se a coceira estiver muito intensa, indica-se passar uma pedra de gelo ou uma pomada antialérgica no local”, ensina Onita.

“Para casos mais intensos, com múltiplas picadas ou lesões muito sintomáticas, é indicado fazer o tratamento com medicamentos tópicos (cremes e pomadas) e sistêmicos (via oral) que aliviam a inflamação e a sensação de coceira”, recomenda Miyashiro.

Nessas situações mais sérias, o ideal é consultar um médico para que ele prescreva o melhor tratamento para cada caso, principalmente diante de sintomas como urticária e problemas respiratórios que podem surgir em casos extremos em pessoas alérgicas.

Uma consulta com um especialista também é muito bem-vinda se estiver planejando viajar para locais com alta incidência de pernilongos e você ou alguém da sua família for alérgico. O recado é válido também se a viagem for para locais com muitos registros de doenças transmitidas por meio das picadas, como dengue, zika, chikungunya ou malária.