Casos de Guillain-Barré fazem Peru decretar emergência sanitária; entenda a doença

O Peru declarou estado de emergência sanitária nacional por 90 dias neste sábado, 8. O motivo é o aumento de casos da Síndrome de Guillain-Barré (SGB), infecção bacteriana e viral aguda que pode provocar paralisia em casos graves.

O decreto, publicado no Diário Oficial El Peruano, visa a garantir abastecimento rápido de produtos farmacêuticos e reforço na vigilância e pesquisa sobre a doença no País para tentar reverter o crescente no número de casos. Ele foi solicitado pelo ministro da Saúde do Peru, César Vázquez Sánchez, na última quarta-feira, 5, após análise de dados epidemiológicos do fim de junho.

A Guillain-Barré é desencadeada pela resposta do organismo a uma infecção. Os anticorpos confundem o micróbio com as células do sistema nervoso e as atacam, afetando os nervos que comandam os músculos do corpo. Foto: Freepik

O governo peruano pretende melhorar o atendimento a pacientes nos serviços locais de saúde, reforçar o controle dos casos de SGB e elaborar material de comunicação para prevenção e controle da doença com foco tanto na população, quanto em funcionários do setor da saúde.

De acordo com o decreto, o Centro Nacional de Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças do Peru reportou 103 casos da síndrome entre o início do ano e 23 de junho. E apesar de a média mensal de diagnósticos positivos ser inferior a 20 – menor número registrado pelo País desde 2019 –, desde o fim de junho, houve aumento de casos.

Ao todo, foram 16 diagnósticos positivos na última semana do balanço, enquanto nas semanas anteriores foram registrados entre dois e oito casos da doença.

O que é a Síndrome de Guillain-Barré?

Continua após a publicidade

A Síndrome de Guillain-Barré pode ocorrer por infecção bacteriana ou viral aguda. Seus sintomas incluem fraqueza e formigamento nos pés e nas pernas que, posteriormente, se estendem para a parte superior do corpo. Em casos extremos, a doença pode provocar paralisia.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de “distúrbio pelo qual o sistema imunitário do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso periférico”. Esses nervos periféricos controlam os músculos do corpo, por isso os sintomas na mobilidade.

A OMS afirma ainda que a síndrome pode ser desencadeada por diversos tipos de infecções, incluindo dengue, chikungunya e zika. Por isso, países tropicais, como o Peru, o Brasil e outros da América Latina, têm maior ocorrência da GBS.

“Aproximadamente 25% dos doentes com GBS exigem cuidados intensivos e 3%-5% morrem, mesmo com cuidados de apoio apropriados, devido a complicações relacionadas com paralisia dos músculos que controlam a respiração, paragem cardíaca ou coágulos sanguíneos”, afirma a OMS. /AGÊNCIA EFE