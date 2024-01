Pesquisadores acham nanoplásticos na água de garrafa; entenda por que isso é motivo de preocupação

Um novo artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences encontrou cerca de 240 mil partículas em um litro médio de água engarrafada, a maioria das quais eram “nanoplásticos” – partículas que medem menos de um micrômetro (menos de um sétimo da largura de um fio de cabelo humano).

Nos últimos anos, os cientistas têm procurado por “microplásticos”, ou pedaços de plástico que variam de um micrômetro a meio centímetro de comprimento, e os encontraram em quase todos os lugares. Os minúsculos fragmentos de plástico foram descobertos nas profundezas do oceano, nos recônditos gelados do gelo marinho da Antártica e na placenta humana. Eles saem das máquinas de lavar roupa e se escondem no solo e na vida selvagem. Os microplásticos também estão nos alimentos que ingerimos e na água que bebemos: em 2018, os cientistas descobriram que uma única garrafa de água continha, em média, 325 pedaços de microplásticos.