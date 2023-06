Planos de saúde terão cobertura para mais um tratamento de câncer, diz ANS; entenda

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou nesta quarta-feira, 31, mais uma atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde – a terceira deste ano. A partir do dia 3 de julho, será obrigatória a cobertura pelos planos de saúde para o tratamento do câncer de tireoide com mesilato de lenvatinibe.

Brasil tem cerca de 50,2 milhões de usuários de planos de saúde Foto: Tiago Queiroz/Estadão

De acordo com a agência reguladora, o medicamento deverá ser ofertado mediante indicação médica para pacientes em que a cirurgia e a radioterapia não tenham surtido efeito. O rol estabelece a cobertura assistencial obrigatória para os planos de saúde, que têm aproximadamente 50,2 milhões de usuários no Brasil.

A ANS destacou que o rol “representa uma conquista para os beneficiários e para a sustentabilidade do setor”, uma vez que “as tecnologias passam por processo que inclui a ampla participação social e criteriosa análise técnica”.