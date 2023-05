Pode fazer exercício físico mesmo após sentir dor? Ficar parado pode piorar, diz fisioterapeuta

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 47% da população brasileira não se exercita, o que faz do Brasil o país mais sedentário da América Latina e o 5º no ranking mundial. Por isso mesmo, um dos maiores trabalhos dos fisioterapeutas é estimular e incentivar as pessoas a fazerem atividade física, já que uma lesão no corpo ou uma dor crônica, por exemplo, podem ser a razão de não praticá-la.

“O papel do fisioterapeuta é identificar se certo indivíduo tem alguma disfunção e a partir daí fazer um programa, um tratamento para que aquela pessoa faça uma prática de exercícios supervisionada e de uma forma adequada”, afirma o fisioterapeuta e presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Raphael Ferris.

Conforme ele explica, existem muitas crenças intrínsecas à população para a prática de esporte, o que favorece o afastamento da atividade por medo, insegurança ou até falta de conhecimento. “Muitas vezes a pessoa está com dor e pensa que o melhor é ficar em repouso. Só que no fundo, isso piora, porque é preciso manter o corpo em movimento. Claro que com cuidados, exceções, e sempre levando em conta a balança da capacidade e demanda”, explica.

A balança a que ele se refere diz respeito a uma reflexão sobre qual a capacidade que um corpo tem de força muscular e como ele está preparado para a demanda que eu vou dar. Ou seja, se eu começar a correr, devo iniciar com pequenas distâncias para adaptar a capacidade do meu corpo e ir aumentando progressivamente. “Não é sobre não fazer uma prática, mas sim encontrar uma forma para que essa prática seja feita reduzindo os riscos.”

A escolha da atividade física pouco importa, o essencial é a constância. “É importante que a pessoa escolha algo de que ela goste, seja corrida, dança, natação. Hoje é muito difícil ver artigos que indiquem atividades específicas para uma determinada doença, o importante realmente é o movimento e que a pessoa faça uma atividade em que ela se sinta bem, no mínimo três vezes por semana”, afirma a fisioterapeuta e mestre biomecânica da corrida, Andreia Miana.

A prática, além de melhorar o corpo, ajuda na mente, reduzindo o estresse, a ansiedade e a depressão.

Combate da dor

É alto o número da população brasileira que tem doenças crônicas e disfunções crônicas. Mas, diferentemente do que é imaginado, a atividade física pode ajudar com as dores, e não piorá-las. Imagine uma dor lombar. A tendência, como mecanismo de defesa do corpo, é tensionar e contrair a musculatura da região até a coluna.

Dessa forma, movimentos básicos como agachar passam a ser robóticos, para evitar uma dor ainda mais aguda. O problema é que, por medo ou pelo estímulo da tensão, a dor sai do pico e até melhora, mas o movimento da pessoa, não. O que faz com que a musculatura fique cada vez mais tensionada, dolorida e, consequentemente, fraca.

“Educar e orientar o paciente com dor é mostrar a importância do movimento completo para que ele saia desse ciclo. Então a gente estimula a pessoa a fazer um tipo de atividade, um tipo de movimento, para que ela volte o mais rápido possível ao que era antes e isso não vire uma doença crônica”, afirma Andreia, que explica que o período de até três meses de dor é chamado de fase aguda e mais do que isso passa a ser crônica.

Mas qual o limite desse incômodo? Geralmente é o médico que faz esse diagnóstico. Algumas vezes é preciso fazer exames clínicos, ressonâncias ou de imagem, mas, em outras, uma anamnese (diálogo estabelecido entre profissional de saúde e paciente) e a inserção de uma rotina de exercícios gradativos, de mobilidade e força, já podem melhorar.

“O fisioterapeuta atua tanto na prevenção quanto na recuperação de lesões. Assim, ele pode criar tanto uma prescrição de tratamento preventivo, caso o paciente tenha uma predisposição genética, voltado para aquela patologia, quanto fazer testes para ver se tem alguma estrutura do corpo que está sendo acometida com certa prática física. E assim criar um protocolo de tratamento para resolver aquele problema”, afirma Ferris.

De acordo com ele, hoje a atividade física é a que tem mais evidência científica para cura de lesão de diferentes patologias. Mas claro que é preciso fazer uma avaliação para ver a funcionalidade da pessoa diante da prática. Ou seja, supervisionar esse paciente tanto na parte fisioterapêutica, mas também cardiovascular, muscular e ortopédica. Assim, apesar de o exercício físico ser indicado para todos, as formas de praticá-lo podem variar de acordo com a idade, o sexo e a intensidade do impacto.

“O ser humano gosta muito de achar uma causa para uma dor ou para uma lesão”, diz Ferris. “No entanto, a causa das lesões são sempre multifatoriais, existem fatores psicológicos, biomecânicos, anatômicos, fisiológicos, metabólicos estruturais, de treinamento inadequado.”

De acordo com ele, correlação não é causa. Por isso, uma dor no joelho, que é muito comum em qualquer idade, principalmente nas pessoas que mantêm uma rotina intensa de atividades físicas de alto impacto, pode estar ligada com a prática em si, mas também com o piso do lugar em que se fez o exercício, o tipo de tênis, o peso, a condição da pessoa. Uma das principais razões, no entanto, é o sedentarismo.

“Com base em revisões sistemáticas com metanálise, a gente encontrou que, entre as pessoas que são sedentárias e as pessoas que não praticam corrida, existe uma prevalência maior de artrose, de desgaste no joelho maior do que as pessoas que correm. Até porque correr promove a nutrição da cartilagem pelo líquido sinovial”, explica Andreia.

Como praticar atividade física com segurança?

Os especialistas aconselham sempre a verificar lesões prévias antes de começar uma prática física e, caso seja necessário, procurar um fisioterapeuta para supervisão. Também é interessante variar o tipo da atividade praticada. “Quando você sempre faz o mesmo exercício você tem uma sobrecarga contínua”, alerta Andreia. Trocar as atividades pode ajudar o sistema a prevenir lesões.

Ao trabalhar os joelhos, por exemplo, é preciso pensar em fortalecer o quadril, os glúteos, a panturrilha, o core, o músculo do pé e o abdome, afinal está tudo conectado. É assim que se melhora, justamente, a performance. Para a corrida, por exemplo, pode ser interessante fortalecer o quadríceps – músculo localizado no compartimento anterior da coxa que é considerado o mais importante do joelho. “E quando a gente fala desse fortalecimento para diminuir o impacto não é só o da corrida, mas o de subir escadas, de descer do ônibus e tantas outras coisas do dia a dia”, explica a mestre em biomecânica da corrida.

