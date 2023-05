Por intermédio da arte, Karlla Mendes consegue ressignificar marcas e cicatrizes de mulheres

“O pouco que você consegue melhorar a vida de alguém, já compensa”, conta a tatuadora Karlla Mendes. Profissional desde os seus 26 anos, aos 38 ela criou um estilo próprio de arte – algo que revolucionou sua carreira e, com o tempo, sua vida.

Doação de tatuagens para cobrir cicatrizes irreversíveis já ajudou mais de 200 mulheres carentes Foto: Werther Santana/Estadão

”Eu criei meu estilo de tatuagem de joias depois de passar por um período de depressão. Estava procurando um sentido maior para minha vida, porque sentia que tudo o que eu fazia já não estava mais legal, sabe? Todos os dias era a mesma coisa e eu queria algo que me representasse”, lembra.

”Me chamaram de louca, mas eu tinha certeza de que precisava criar algo próprio e fiz com que as minhas clientes também se apaixonassem por ele”, diz.

Assim, criou um estilo de tatuagem que sempre leva pedras preciosas com arabescos (traços com um certo padrão). “O diamante é algo que foi lapidado e eu o comparo muito com a gente, porque temos de aprender todos os dias a ser melhores. Estamos em constante lapidação”, reflete.

Os trabalhos foram ganhando fama por São Paulo, até que uma vítima de violência doméstica que tinha cicatrizes no braço pediu para Karlla esconder os cortes com a tatuagem. “Durante o processo, ela me contou que juntou três meses de salário para conseguir pagar e o quanto significava aquilo para ela. No final ela se emocionou tanto na frente do espelho que eu não consegui cobrar”, recorda Karlla, dando início ao projeto We Are Diamonds.

A ideia, conforme explica a tatuadora, é oferecer doações de tatuagens para cobertura de cicatrizes irreversíveis para mulheres carentes. Hoje, o projeto já ajudou mais de 200 mulheres que sofreram violência doméstica, obstétrica, queimaduras ou cirurgias malsucedidas. “Eu acho que tudo que você dá para o universo ele te dá em troca. Então eu me sinto abençoada. Quando você faz as coisas com amor, tudo vale a pena”, comenta. Mulheres que desejam esconder suas cicatrizes, mas têm condições de pagar, não entram no projeto social.

Como é o processo de tatuagem em cicatrizes?

Quando começou com o projeto, Karlla precisou estudar os cuidados necessários para cada tipo de cicatriz. Depois de um tempo, conseguiu a parceria de dois médicos que hoje fazem parte da equipe, analisando o tempo de maturação da cicatriz, tipo de pele e posição no corpo.

“Fazer uma cobertura de cicatriz é sempre emocionante, porque você realmente ressignifica uma parte que a maioria das vezes essa mulher detesta. É uma emoção muito grande tanto delas quanto minha porque eu choro junto”, conta.

A seleção é feita pessoalmente por ela, que lê os e-mails enviados por possíveis clientes contando sua história. “Eu procuro ver aquela que mais toca, aquela que eu vejo que realmente precisa de ajuda para transformar a sua vida e não tem condições.”

Desde 2019, mulheres do mundo todo podem participar do projeto, não só brasileiras. “Todo mês, não importa onde eu esteja, tenho dois lugares na agenda reservado para pessoas nativas que querem participar do projeto”, diz ela, que já viajou para mais de 20 países buscando pessoas para tatuar.

Alguns casos, claro, a marcaram mais do que outros, mas de modo geral, ela diz, cada mulher que recebeu sua tatuagem a mudou para melhor. “É muito recompensador. Eu me sinto fazendo alguma coisa de útil para o mundo, como se eu fizesse minha existência valer a pena.”

“Eu sempre fui uma pessoa que ajudou muito, desde pequena. Acho que vem de família. Meu avô e minha avó sempre foram de se doar por inteiro.”

Antes, sua visão de como poderia ajudar o mundo a ser um lugar melhor era pelo Direito – faculdade que ela cursou por três anos. Mas dela acabou se encantando com a arte da tatuagem. “Eu amei, desde o começo, esse processo de deixar algo na pele de alguém, de fazer com que a pessoa lembre de você para sempre. Que bom que hoje consigo fazer disso uma revolução na vida dos outros também”, celebra.