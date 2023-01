Por que é difícil ficar sozinho com os próprios pensamentos?

Nossas mentes podem evocar sonhos incríveis, boas lembranças e devaneios prolongados. E estudos mostram que esse tipo de pensamento, quando prazeroso, é bom para nós.

“Se não somos a única espécie, somos uma das poucas que têm esse tipo de linha interna de pensamento estendido, não apenas sobre coisas que aconteceram ou coisas que podem acontecer, mas também sobre coisas que nunca acontecerão ou que poderiam ter acontecido”, disse Erin Westgate, psicóloga social da Universidade da Flórida, ao The Washington Post.

Mas “apenas pensar” parece difícil e muitos lutam para ficar sozinhos com a pessoa com quem mais estão: eles mesmos. Quando solicitadas a passar um tempo sozinhas pensando, a maioria acha isso desafiador e não tão satisfatório, mostram estudos.

Até mesmo Henry David Thoreau, famoso por contemplar seus pensamentos sozinho em Walden Pond, uma famosa lagoa dos Estados Unidos, “passou uma quantidade suspeitamente grande de seu retiro ‘solitário’ na cidade visitando seus vizinhos”, observaram Erin Westgate e seus colegas em um estudo no ano passado.

Na hora de avaliar o quão agradável é pensar por prazer, a experiência tende a cair por terra. O equivalente a escovar os dentes, disse Erin Westgate. “Não é tortura, mas não é a melhor coisa do mundo.”

Estudos mostram que as pessoas têm uma preferência consistente por fazer em vez de pensar, mesmo que a atividade alternativa seja algo que pareça pouco atraente, como fazer uma revisão ou até mesmo receber choques elétricos.

No entanto, assim como em outras tarefas cognitivas desafiadoras, passar um tempo sozinho com nossos pensamentos pode ser positivo para nós. E podemos também aprender a ser melhores nisso.

Benefícios

A solidão não é inerentemente boa ou ruim, mas “apenas uma das muitas experiências normais que temos em nossa vida”, disse Thuy-vy Nguyen, psicólogo social que pesquisa solidão na Universidade de Durham, no Reino Unido.

Nguyen e seus colegas, no entanto, descobriram que passar um tempo sozinho por apenas 15 minutos tem efeitos calmantes no nosso humor. Os participantes tiveram uma redução na excitação e em emoções de alta energia, tanto positivas quanto negativas, como ansiedade, raiva e excitação. Eles se sentiram mais calmos e tranquilos.

“Acredito que o principal benefício da solidão é diminuir a excitação e nos permitir oportunidades de descanso e relaxamento”, afirmou Nguyen.

Ser capaz de pensar por prazer pode nos ajudar a tolerar situações desconfortáveis, disse Erin Westgate. A pesquisa descobriu que as pessoas que conseguem passar mais tempo sozinhas com seus pensamentos são melhores em manter por mais tempo as mãos na água fria, por exemplo, sugerindo que a prática pode aumentar a tolerância à dor.

Mais importante: pensar por prazer pode ser mais significativo do que o que normalmente fazemos durante nosso tempo de inatividade.

Em um estudo, Erin Westgate e seus colegas pediram a mais de 170 alunos que pensassem por prazer durante o tempo de inatividade ou continuassem o dia como de costume. Aqueles estudantes que foram solicitados a pensar por prazer acharam isso tão agradável e mais significativo do que o tempo gasto normalmente, que. Como para muitas pessoas, esse tempo sem um pensamento focado acaba sendo “rolar a tela do telefone sem pensar”, disse a pesquisadora.

Quando é oferecida a escolha e feito com intenção, o tempo gasto sozinho com nossos pensamentos, embora difícil, pode aumentar nosso envolvimento com a vida e seu significado.

Cultural ou biológico?

Ao contrário do que possa parecer, desfrutar dos nossos pensamentos é um desafio em várias partes do mundo.

Em um estudo de 2019, mais de 2,5 mil participantes de 11 países de diferentes origens culturais e econômicas foram designados para fazer algo ou pensar por prazer. Houve algumas diferenças, mas se alguém era da Bélgica, Coreia do Sul, Turquia ou Costa Rica, em média, as pessoas gostavam de fazer algo a sós para pensar.

Esses resultados podem ser decepcionantes – embora os humanos tenham essa capacidade única de pensar por diversão, nós não parecemos muito bons nisso.

Mas, de outra perspectiva, isso é encorajador porque sugere que, “em vez de ser algo com o qual nascemos, essa é uma habilidade que qualquer um de nós pode aprender e melhorar”, disse Erin Westgate. “Todo mundo fica melhor nisso quando damos algum suporte para facilitar”, acrescentou o pesquisador.

Como praticar?

Em uma revisão de 36 estudos científicos envolvendo mais de 10 mil participantes, a pesquisadora e seus colegas descobriram que, quando definimos uma meta de desfrutar de nossos pensamentos, acabamos gostando deles. A chave é tornar os pensamentos pessoalmente significativos e mais fáceis de pensar.

Pense quando é fácil. É mais provável que nos envolvamos em pensar por prazer durante o tempo de inatividade, como quando estamos em trânsito ou envolvidos em cuidados pessoais, como tomar banho. Esses pensamentos rotineiros e automáticos não requerem nossa atenção ou poder cerebral adicional.

Como “seres que criam significado”, podemos reformular esses momentos de solidão como benéficos e normalizá-los como uma forma de autorregular nossas experiências, disse Nguyen.

Anote os tópicos e mantenha-os à mão. Escrever listas de tópicos para pensar com antecedência pode aliviar parte da carga cognitiva.

A pesquisa de Erin Westgate mostra que “auxílios ao pensamento”, como anotações na tela ou cartões de índice, tornam o pensamento por prazer mais fácil e, como resultado, mais prazeroso. A própria pesquisadora mantém uma nota em seu telefone sobre coisas para sonhar acordada.

Torne os tópicos significativos e agradáveis. Em um estudo de 2021, a pesquisadora e seus colegas instruíram mais de 250 estudantes de graduação a ter pensamentos “significativos” ou deram a eles tópicos significativos específicos, como o primeiro beijo, as próximas férias ou o dia do casamento dos sonhos.

Os participantes que receberam exemplos específicos acharam seu período de pensamento mais agradável e significativo do que aqueles que foram solicitados a se entreter com seus pensamentos sem qualquer orientação.

Pensamentos agradáveis não são inerentemente significativos, e pensamentos significativos não são inerentemente agradáveis. A pré-seleção de tópicos pode ajudar a melhorar a experiência desses pensamentos, o que pode facilitar a tarefa de ficar sozinho com seus pensamentos no futuro.

“Pode ser ‘a’ ferramenta no kit de ferramentas para aumentar o engajamento e aumentar o significado, que é gratuito”, disse Erin Westgate.