Por que espinafre contaminado pode causar alucinações? Entenda

THE NEW YORK TIMES - Delírio. Febre. Alucinações. Não é o que você espera ao adicionar espinafre a uma salada, mas esses estão entre os sintomas alarmantes que dezenas de australianos experimentaram depois de consumir o que se acredita serem lotes contaminados de folhas verdes.

Mais de 100 pessoas relataram sintomas, incluindo pelo menos 54 que procuraram ajuda médica depois de comer espinafre de um lote que as autoridades acreditam estar contaminado. Quatro grandes cadeias de supermercados recolheram produtos que continham o espinafre suspeito no país.

As autoridades de saúde acreditam que o efeito tóxico do espinafre tenha sido produzido pela presença “acidental” de um contaminante. Foto: Caitlin Ochs/Reuters

As autoridades disseram que o espinafre causou “possíveis reações tóxicas relacionadas a alimentos”. Os afetados apresentando sintomas como delírio, alucinações, visão turva, taquicardia e febre.

Alguns australianos foram às redes sociais para perguntar, de brincadeira, como poderiam obter espinafre alucinógeno. “Nunca me interessei tanto por salada”, disse um usuário do Twitter. Mas as autoridades enfatizaram que os sintomas estão longe de serem agradáveis.

“Eles não conseguem ver direito; eles estão confusos; eles estão tendo alucinações “, disse Darren Roberts, diretor médico do Centro de Informações sobre Venenos de New South Wales, sobre as vítimas em uma entrevista na televisão local. “E estamos falando de alucinações assustadoras; não é nada divertido.”

O que pode ter causado as alucinações?

A empresa que produziu o espinafre, Riviera Farms, do Estado de Victoria, disse acreditar que o produto foi “contaminado com uma erva daninha”. Mas que erva poderia tornar o espinafre alucinógeno?

O departamento de saúde de Victoria disse que os sintomas sugerem uma “síndrome anticolinérgica”, um tipo de envenenamento causado principalmente por plantas da família Solanaceae, que inclui beladona, erva-do-mato e raiz de mandrágora.

Plantas e drogas anticolinérgicas inibem a produção de uma substância química do cérebro chamada acetilcolina, que está ligada à memória, ao pensamento e ao sistema visual, de acordo com Dominic ffytche, professor de psiquiatria visual no King’s College London, especializado em alucinações visuais.

A acetilcolina também pode ser perdida naturalmente e está ligada ao mal de Alzheimer, alguns tipos de demências e outras doenças neurodegenerativas, disse o especialista.

Tipos de alucinação

As alucinações causadas por uma supressão ou perda de acetilcolina tendem a ser “formadas”, disse ffytche – quando são concretas e reconhecíveis, geralmente assumindo a forma de pessoas, objetos e paisagens. Isso é diferente das alucinações “não formadas”, nas quais as pessoas podem ver formas, padrões e cores.

Além disso, as alucinações causadas pela falta de acetilcolina estão ligadas ao sistema de memória, por isso tendem a envolver pessoas que já se conhece ou reconhece, disse o especialista. “Podem ser parentes falecidos ou pessoas que são vagamente familiares para eles de alguma forma.”

Aqueles que experimentam sintomas mais extremos podem ter dificuldade em determinar o que é real. “Quando você perde a compreensão de que são alucinações, elas tendem a se tornar angustiantes”, acrescentou. “Você é sugado para uma história em que algo ruim está acontecendo e as pessoas estão tentando machucá-lo ou prejudicá-lo de alguma forma.”

A exposição a plantas anticolinérgicas pode ter efeitos graves, mas raramente é fatal. Também é relativamente incomum: em 2020, houve 856 casos de exposição nos Estados Unido e nenhum deles resultou em morte, de acordo com a Associação Americana de Centros de Controle de Envenenamento do país.