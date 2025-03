Por que mulheres vivem mais do que homens?

As mulheres vivem mais do que os homens, e por uma margem considerável: nos Estados Unidos, a expectativa de vida das mulheres é de cerca de 80 anos, em comparação com aproximadamente 75 anos para os homens. [No Brasil, segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, a expectativa de vida dos homens é de 73,1 anos e a das mulheres, de 79,7 anos.]

PUBLICIDADE Isso é verdade independentemente de onde as mulheres vivem, de quanto dinheiro ganham e de muitos outros fatores. Também se aplica à maioria dos outros mamíferos. “É um fenômeno muito consistente em todo o mundo, totalmente preservado na doença, durante fomes, epidemias e até em tempos de inanição”, descreve Dena Dubal, professora de neurologia da Universidade da Califórnia, em São Francisco.

Leia também Médicos revelam 7 estratégias que eles mesmos usam para ter uma vida mais longa e saudável

Mas as razões pelas quais as mulheres vivem mais são complexas e menos estabelecidas — e o fato de que elas estão vivendo mais do que os homens não significa necessariamente que estão vivendo melhor. As mulheres tendem a ter uma duração de vida saudável menor (o número de anos vividos com saúde) do que os homens, afirma Bérénice Benayoun, professora associada da Escola de Gerontologia Leonard Davis da Universidade do Sul da Califórnia.

Publicidade

Elas geralmente são fisicamente mais frágeis na velhice e, particularmente após a menopausa, são mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares e Alzheimer, em parte porque a idade em si é um fator de risco para essas condições, explica Bérénice.

Os cientistas estão tentando descobrir por que homens e mulheres envelhecem de maneira diferente na esperança de aumentar tanto a expectativa de vida quanto a duração da vida saudável para ambos.

“Se pudermos entender o que torna um sexo mais resiliente ou vulnerável, então teremos novas abordagens, uma nova compreensão molecular para terapias que poderiam ajudar um ou ambos os sexos a serem mais resilientes”, justifica Dena.

Aqui está o que os pesquisadores sabem até agora sobre a diferença de longevidade.

Publicidade

Segundo cientistas, mulheres vivem mais do que homens independentemente de onde vivem, de quanto ganham e de muitos outros fatores. Foto: Bianca Bagnarelli/The New York Times

Genética

Um número crescente de pesquisas sugere que o conjunto de cromossomos sexuais femininos XX (que, juntamente com outros cromossomos, carregam nosso DNA) pode influenciar a longevidade, embora ainda não esteja claro exatamente como.

Por exemplo, um estudo de 2018 conduzido pelo laboratório de Dena analisou camundongos geneticamente modificados com diferentes combinações de cromossomos sexuais e órgãos reprodutivos. Os que tinham dois cromossomos X e ovários viveram mais tempo, seguidos pelos camundongos com dois cromossomos X e testículos. Os camundongos com cromossomos XY tiveram vidas mais curtas.

“Havia algo no segundo cromossomo X que protegia os camundongos de morrerem mais cedo, mesmo que tivessem testículos”, conta Dena. “E se houvesse algo nesse segundo cromossomo X que fosse, de certa forma, um toque da fonte da juventude?”

Os cientistas ainda não examinaram isso em humanos, mas Dena diz que o fato de termos os mesmos hormônios, cromossomos sexuais e sistemas reprodutivos semelhantes sugere que os resultados poderiam ser semelhantes em pessoas.

Publicidade

Fatores epigenéticos — elementos ambientais ou de estilo de vida, como clima ou estresse crônico, que afetam quais genes são expressos e como — também podem desempenhar um papel na longevidade, ampliando ou reduzindo as disparidades entre homens e mulheres, comenta Montserrat Anguera, professora associada de ciências biomédicas na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Pensilvânia, que estuda esse tema. Leia também Whey protein para além da academia: suplemento é aliado do envelhecimento saudável Hormônios Os pesquisadores também estão investigando o papel dos hormônios sexuais, como o estrogênio, na longevidade, e estão especialmente interessados no efeito que esses hormônios têm sobre o sistema imunológico.

“Há dados razoáveis mostrando que, pelo menos antes da menopausa, o sistema imunológico feminino tende a ser melhor, mais atento e mais capaz de montar respostas”, ensina Bérénice. De modo geral, os homens “tendem a se sair muito pior em resposta a infecções”, o que, por sua vez, pode encurtar sua vida útil. Eles também têm maior probabilidade do que as mulheres de morrer de sepse, afirmou.

Publicidade

As mulheres também tendem a adotar mais comportamentos que promovem a saúde, como usar o cinto de segurança ou ir ao médico para check-ups anuais, diz Bourassa. Além disso, elas são mais propensas do que os homens a socializar, o que as protege dos efeitos prejudiciais do isolamento social e da solidão.

Publicidade

Uma análise de 2023 descobriu que as mulheres também têm menor probabilidade de morrer por overdose de drogas ou suicídio.

Fatores externos

Em um nível mais amplo da sociedade, questões como guerras e violência armada impactam desproporcionalmente os homens, informa Naoko Muramatsu, professora de ciências da saúde comunitária da Universidade de Illinois, em Chicago.

Durante a pandemia de covid-19, os homens morreram em taxas mais altas do que as mulheres. Pesquisas mostraram que eles eram mais propensos a ocupar empregos que os expunham ao vírus, como preparação de alimentos ou construção civil, ou a estarem em situação de rua ou encarcerados, fatores que afetaram as taxas de mortalidade.

No fim das contas, é a combinação de todos esses fatores que determina a diferença na expectativa de vida, analisa Alan Cohen, professor associado de ciências ambientais da saúde na Escola de Saúde Pública Mailman da Universidade Columbia. “Há provavelmente mil maneiras pelas quais isso está acontecendo.”

Publicidade

E, embora tenhamos controle sobre alguns fatores, como consumo de álcool, tabagismo e dieta, ainda não está claro o quanto a longevidade seria impactada por mudanças nesses comportamentos, continua Bourassa. “Precisamos de ensaios clínicos randomizados para separar essas questões”, conclui.

Este texto foi originalmente publicado no The New York Times. Ele foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.