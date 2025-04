Por que uso frequente de maconha pode afetar a qualidade do esperma

No ano seguinte, um estudo de 229 hjamaicanos mostrou que até mesmo o uso moderado de cannabis estava associado a quase 3,5 vezes mais chances de espermatozoides malformados, o que diminui as chances de fertilização bem-sucedida.

Além disso, um novo estudo com 113 jordanianos descobriu que o movimento dos espermatozoides, chamado motilidade, era muito menor em usuários de cannabis do que entre fumantes de tabaco e não fumantes, disse Mohamed Eid Hammadeh, cujo laboratório na Universidade de Saarland, na Alemanha, conduziu o estudo. Após o THC se ligar aos receptores canabinoides do espermatozoide, descobriram, ele danificou as mitocôndrias dentro da célula.

Conhecida como a usina da célula, a mitocôndria impulsiona o espermatozoide em direção ao óvulo, explicou Houda Amor, coautora do estudo com Hammadeh. Com a mitocôndria debilitada, o espermatozoide luta para nadar.