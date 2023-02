Praticar exercícios na praia merece atenção; veja benefícios e riscos

Correr ou caminhar na beira do mar é algo que muita gente gosta de fazer e que traz benefícios, como diminuir o impacto nas articulações do joelho, tornozelo e quadril se comparado a um piso duro. Para o endocrinologista Guilherme Renke, da Clínica Nutrindo Ideias, esse tipo de exercício é mais fisiológico também, mas, assim como qualquer outro, há risco de lesão. Por isso, é necessário tomar cuidados tanto na escolha do tipo de praia para fazer a atividade física (as praias mais inclinadas e de tombo podem ser perigosas para os movimentos e forçar as articulações). As mais indicadas para se exercitar – seja praticando corrida, beach tênis, vôlei ou futebol – são as de faixa de areia plana.

Guilherme, que possui especializações em endocrinologia e medicina esportiva nos EUA, afirma que treinar descalço na areia auxilia no desenvolvimento da estrutura intrínseca do pé (a parte interior), e estimula uma melhor postura, além de evitar lesões. “Muitas pessoas usam o tênis inadequado para correr ou fazer qualquer tipo de treinamento e isso vai gerar o maior risco de ter fascite plantar e metatarsalgia, que são alterações musculares e de tendões”, explica.

Quais são os melhores horários para treinar?

O médico do esporte também pede atenção às temperaturas na hora do treino. Segundo ele, o recomendado é se exercitar antes das 10h e após às 16h, especialmente no verão, cujas temperaturas chegam a mais de 30 graus durante o dia.

De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM), exercícios realizados com temperatura acima dos 28 graus são considerados de alto risco. Entre 23 e 28 graus, existe risco para pessoas com comorbidades (por exemplo, obesos e pessoas com baixo condicionamento físico ou que não realizaram aclimatação do local da prova). Entre 18 e 23 graus o risco é considerado moderado e abaixo de 18 graus₢há um baixo risco para aumento da temperatura corporal.

Futebol à beira-mar em praia no Guarujá: nada de jogar entre 10h e 16h Foto: Prefeitura do Guarujá

Areia fofa ou dura? Qual é melhor?

Na areia fofa há uma grande exigência cardiovascular e da musculatura das pernas, pés e do core (região abdominal). Por isso, a areia molhada ou plana acaba sendo mais indicada para iniciantes, por ser uma superfície mais dura e estável. “Se a areia plana ou fofa estiverem quentes, isso pode trazer lesões para a pele do pé, especialmente entre os dedos”, avisa Guilherme. “Outro risco é, se tiver uma depressão na areia ou for um local que você está correndo sem atenção, ocorrer uma torção, uma entorse.”

É preciso cuidado também com a higiene, pois quem corre ou caminha na areia descalço pode pisar em fezes de animais ou em uma superfície contaminada, que pode causar micoses e frieiras. Pedras, conchas e cacos de vidro podem causar cortes – por isso, preste muita atenção ao se exercitar.

Antes e após o exercício, lave os pés e regiões do corpo que entraram em contato com o piso com água limpa e sabão. Se optar pelo exercício com meia e tênis, os cuidados devem ser para evitar que entre água e areia no seu pé para não gerar bolhas. A saída é evitar “mergulhar” o tênis na água do mar e em poças, e antes vestir as meias para treinar, aplique vaselina nos pés para minimizar o atrito.