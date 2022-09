Primavera: no chá ou na salada, flores também têm propriedades curativas e relaxantes

Chegou a primavera, a estação das flores. Além de embelezar e transformar qualquer ambiente, as flores também possuem propriedades curativas e relaxantes. Essas espécies são amplamente utilizadas no preparo de chás, receitas e óleos. Elas podem ser utilizadas para tratar doenças, desconfortos e até mesmo ajudar em quadros emocionais.

Segundo a nutricionista funcional Grazielle Lima, as flores podem ser utilizadas na elaboração de saladas cruas sendo previamente higienizadas, mas requerem um cuidado especial, porque são altamente sensíveis e não devem ficar de molho. Outra possibilidade é usá-las em chás, sobremesas e geleias. A especialista recomenda armazenar as flores em potes hermeticamente fechados com tampa de preferência de cor escura, para não oxidarem ou murcharem.

Grazielle recomenda escolher flores orgânicas para utilizar em chás ou adicionar em receitas. “O ideal é comprar em feiras orgânicas ou plantar no quintal de casa. No entanto, ao comprar a muda, é importante saber se é própria para consumo. Algumas espécies são tóxicas”, explica Grazielle. A especialista também ressalta a necessidade de atenção com o pólen para pessoas sensíveis e alérgicas.

O biólogo Marcos Mortara alerta ainda que “nenhuma flor ou planta deve ser consumida com finalidade médica ou terapêutica sem acompanhamento e orientação profissional”. Então, se você não tem certeza da identificação de uma planta ou flor, não a consuma.

Para ajudar você nessa escolha, preparamos uma lista com flores de fácil cultivo e que podem ser consumidas de forma segura. Confira:

Begônia Rosa

Continua após a publicidade

Begônia rosa:

As flores de begônia rosa são uma excelente fonte de vitamina C, um nutriente vital para o processo de cura do corpo que auxilia na formação de vasos sanguíneos, cartilagens, músculos e colágeno. A espécie conta com níveis moderados de magnésio para a função nervosa e antioxidantes para proteger as células do dano oxidativo. Segundo Marcos Morara, a begônia rosa tem altos níveis de ácido oxálico, o componente que dá às flores seu sabor azedo. “O ácido oxálico se liga ao cálcio e pode resultar em pedras nos rins, portanto aqueles com sensibilidade nos rins não devem comer grandes quantidades de flores de begônia rosa”, avisa. A begônia pode ser preparada de forma refogada.

Como cuidar: planta de ciclo anual. Deve ser cultivada em meia sombra e requer maior cuidado com regas.

Camomila

Camomila: relaxante, ajuda a melhorar o sistema imunológico

Possui propriedades relaxantes, ansiolíticas, antioxidantes, antiespasmódicas e anti-inflamatórias. Dessa forma, é uma das ervas mais usadas em infusões para tratamentos de insônia, ansiedade, cólicas menstruais, além de gripes e resfriados. Sua ingestão também melhora o sistema imunológico.

Como cuidar: planta de ciclo anual. Segundo o biólogo, essas plantas são consideradas de sol pleno. Então, ofereça para sua planta a maior quantidade de luz do sol possível. Devem ser regadas conforme o substrato secar.

Continua após a publicidade

Capuchinha

Capuchinha: é considerada uma PANC e pode ser usada em saladas

É considerada uma Panc, planta alimentícia não convencional, ou seja: não é uma hortaliça que usamos com frequência no dia a dia. De acordo com Grazielle Lima, essa flor é uma fonte de carotenoides como a luteína e a zeaxantina, que são excelentes para a visão, e de betacaroteno, que se converte em vitamina A. É também uma ótima fonte de compostos fenólicos como quercetina e kaempferol, com ação antioxidante, e de glicosinolatos, com ação anticâncer. Pode ser utilizada em saladas cruas.

Como cuidar: seu ciclo de vida é perene, ou seja: após ser plantada e concluir um ciclo produtivo, não necessita ser replantada. Assim como a camomila, também é uma planta de sol pleno e deve ser regada conforme o substrato secar.

Jasmim

Jasmim: propriedades calmantes, analgésicas e digestivas

Conhecido por seu cheiro doce, o jasmim está presente em chás, cosméticos e remédios. De acordo com a nutricionista funcional, a flor possui propriedades calmantes, relaxantes, analgésicas e digestivas. Dessa forma, a espécie é muito usada para combater o estresse. Também está relacionada à longevidade.

Continua após a publicidade

Como cuidar: cuidados com a espécie são os mesmos da camomila e da capuchinha.

Lavanda

Versátil, lavanda pode ser usada em sobremesas, chás e óleos essenciais Foto: Hélvio Romero/Estadão

Seu óleo essencial pode ser utilizado para modular o sono. A flor possui propriedades relaxantes e aromáticas. Pode ser usada na ingestão de chá, como ingrediente de sobremesas e geleias.

Como cuidar: ofereça a maior quantidade de luz do sol que você puder. Regue conforme o substrato secar.

Ora-pro-nóbis

Ora-pro-nóbis: adocicada, vai bem em saladas

Continua após a publicidade

É uma espécie comumente usada como remédio para cicatrização de feridas cutâneas e no tratamento de inflamações. Segundo Grazielle, a planta possui valiosas propriedades nutricionais, incluindo grandes quantidades de proteínas, ferro, ácido ascórbico e cálcio.

Como cuidar: de ciclo perene, a flor deve ser regada conforme secar o substrato e receber o máximo de luz natural possível.