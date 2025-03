Procedimentos invasivos ou remédios? Estudos lançam um novo olhar para problemas cardíacos em idosos

Os Isley Brothers, que cantaram o sucesso de 1966 “This Old Heart of Mine (Is Weak for You)” - (Esse meu velho coração - é fraco por você), da gravadora Motown, estavam certos quando associaram a idade a um coração dolorido e debilitado.

Pesquisas mostram que certos procedimentos podem não prolongar significativamente a vida dos pacientes mais velhos Foto: JOHN P. DESSEREAU/NYT

PUBLICIDADE Doenças cardíacas, a principal causa de morte e incapacidade nos Estados Unidos, foram diagnosticadas em cerca de 6% dos americanos de 45 a 64 anos, e em mais de 18% daqueles com mais de 65 anos, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). (No Brasil, a prevalência de doenças cardiovasculares também aumenta com a idade, independentemente do gênero.) Corações mais velhos são fisicamente diferentes. “O coração fica mais rígido conforme envelhecemos”, diz John Dodson, diretor do programa de cardiologia geriátrica no NYU Langone Health. “Não se enche de sangue tão facilmente. Os músculos não relaxam bem.”

A idade também muda os vasos sanguíneos, que podem se tornar rígidos e causar hipertensão, e as fibras nervosas que enviam impulsos elétricos para o coração. Afeta outros órgãos e sistemas que desempenham um papel na saúde cardiovascular também. “Depois dos 75 anos é quando as coisas aceleram”, afirma Dodson.

Mas, nos últimos anos, melhorias dramáticas nos tratamentos de muitos tipos de condições cardiovasculares ajudaram a reduzir tanto os ataques cardíacos quanto as mortes por problemas cardíacos.

“A cardiologia foi favorecida com muito progresso, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos”, afirma Karen Alexander, que ensina cardiologia geriátrica na Universidade Duke. “Os medicamentos estão melhores do que nunca, e sabemos como usá-los melhor.”

Isso, no entanto, pode complicar a tomada de decisão para pacientes cardíacos com 70 anos ou mais. Certos procedimentos ou medidas podem não prolongar significativamente a vida dos pacientes mais velhos ou melhorar a qualidade dos anos que lhes restam, especialmente quando eles já sofreram ataques cardíacos e estão lidando também com outras doenças.

“Não precisamos abrir uma artéria só porque há uma artéria a ser aberta”, afirma Karen, referindo-se à inserção de um stent. “Precisamos pensar na pessoa como um todo.”

Pesquisas recentes indicam que algumas abordagens médicas adotadas com frequência não trazem benefícios para pacientes mais velhos, e poucos deles são submetidos a intervenções que realmente poderiam fazer diferença.

Aqui está um pouco do que os pesquisadores estão aprendendo sobre corações mais velhos:

Um choque no coração

Um cardioversor desfibrilador implantável, ou CDI, é um dispositivo pequeno, alimentado por bateria, que é colocado sob a pele e emite um choque em caso de parada cardíaca súbita. “É fácil vender essas coisas para os pacientes”, diz Daniel Matlock, geriatra e pesquisador na Universidade do Colorado. “Você diz: ‘Isso pode prevenir morte cardíaca súbita’. O paciente responde: ‘Parece ótimo.’”

Em 2003, o Medicare (seguro de saúde voltado principalmente para pessoas a partir de 65 anos) expandiu a cobertura de CDIs em pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo aqueles sem arritmias de alto risco, e “isso simplesmente decolou”, avalia Matlock.

Mas em 2017, um estudo com pacientes com insuficiência cardíaca não isquêmica (quando o coração não está bombeando o sangue de maneira eficaz, mas não há artéria bloqueada) mostrou que os CDIs não reduziram a mortalidade daqueles acima dos 70. Os autores notaram que o dispositivo prevenia apenas mortes cardíacas súbitas — e essas ocorrem com maior frequência em pacientes mais jovens.

Onde você quer ser cuidado quando envelhecer? E se tiver demência? Veja 6 pontos para refletir Além disso, “aos 85 ou 90, morte súbita não é necessariamente a pior coisa que pode acontecer”, diz Matlock, em comparação com a morte por “insuficiência cardíaca progressiva, que pode ser rápida ou durar anos; é imprevisível.” O impacto de um choque de CDI também pode assustar e perturbar pacientes mais velhos, que muitas vezes não sabem que o dispositivo pode ser desativado com um computador.

Cardiologistas e pesquisadores ainda debatem quanto os CDIs beneficiam pacientes mais velhos. Como os medicamentos cardíacos se tornaram muito mais potentes desde 2005, há um grande estudo em andamento para determinar, entre pacientes com menor risco de morte súbita, se os remédios sozinhos podem agora ser mais eficazes.

Procedimentos invasivos

Procedimentos invasivos

Em alta Saúde Projeto da Rede D'Or inova no enfrentamento de novas doenças Veja 3 benefícios da semente de abóbora Os medicamentos, por si só, já parecem ser tão eficazes quanto outras abordagens no tratamento de pessoas mais velhas que sofreram um tipo de infarto conhecido como NSTEMI. A metade dos casos ocorre em pessoas com mais de 70 anos, diz Vijay Kunadian, professora de cardiologia intervencionista na Universidade de Newcastle, na Inglaterra, e autora principal de um recente estudo publicado no The New England Journal of Medicine. "Pessoas mais velhas frequentemente são sub-representadas na pesquisa", afirma Vijay. "Há muitos preconceitos preconcebidos", acrescenta. Então, ela e sua equipe recrutaram uma amostra mais velha (idade média de 82 anos) do que o habitual para comparar os benefícios de tratamentos conservadores e invasivos.

Metade dos 1,5 mil pacientes no estudo começou um regime de medicamentos cardíacos que incluiu anticoagulantes, estatinas, beta-bloqueadores e inibidores da enzima conversora da angiotensina. A outra metade teve tratamento mais invasivo, começando com um angiograma (um raio-x dos vasos sanguíneos). Então, aproximadamente metade desse grupo recebeu um stent ou, em números muito menores, passou por cirurgia de ponte de safena. Esses pacientes também receberam os mesmos tipos de medicamentos que os pacientes do primeiro grupo.

Ao longo de quatro anos, a equipe não encontrou diferença no risco de morte cardiovascular ou de ataque cardíaco não fatal. Embora os riscos cirúrgicos geralmente aumentem com a idade, complicações foram baixas em ambos os grupos.

Diante de tais situações, pacientes mais velhos e suas famílias precisam fazer perguntas importantes, pondera Karen: “Como isso vai me ajudar, e quais são as outras opções, especialmente se for invasivo? É necessário? E se eu não fizer?”.

Vijay concorda. “Um único padrão não serve para todos nesse grupo”, avalia. O tratamento invasivo não beneficiou os pacientes, mas também não os prejudicou.

Ainda assim, diz Vijay, “se eles são muito frágeis, vivendo em uma casa de repouso com demência, com várias outras condições, é razoável dizer que é do melhor interesse deles usar apenas terapia médica.”

Reabilitação cardíaca

Uma intervenção conhecida por beneficiar pacientes com doenças cardíacas é a reabilitação cardíaca: um programa de exercícios regulares, supervisionados, que reduz significativamente ataques cardíacos, hospitalizações e mortes cardiovasculares.

Mas a reabilitação cardíaca permanece subutilizada. Apenas cerca de 25% dos pacientes elegíveis participam, diz Dodson, e entre os adultos mais velhos, que poderiam se beneficiar ainda mais, a proporção é ainda menor.

“Há barreiras para pessoas aos 70 e 80 anos”, afirma. Elas têm de ir a uma instalação específica para se exercitar, então, às vezes, “o transporte é um problema”.

Ele acrescenta ainda que “as pessoas podem ficar descondicionadas ou com medo da atividade. Elas podem se preocupar com quedas.”

O programa presencial da NYU Langone envolve três sessões de exercício por semana durante três meses, com aconselhamento nutricional e psicológico. Como o comparecimento foi decepcionante, os pesquisadores tentaram replicá-lo de forma remota.

Eles ofereceram a reabilitação a pacientes (idade média 71) com doença cardíaca isquêmica (causada pelo estreitamento das artérias, que dificulta o fluxo de sangue e oxigênio para o coração) que sofreram um ataque cardíaco ou passaram por um procedimento de stent. Cada um deles recebeu um tablet e acesso à internet para realizar os exercícios em casa, e um especialista ligava para os participantes semanalmente.

A participação em casa, no entanto, diminuiu ao longo do tempo. Após três meses, aqueles designados para reabilitação remota não mostraram maior capacidade funcional — medida por quão longe podiam caminhar em seis minutos — do que um grupo semelhante que seguiu o cuidado usual.

Os idosos lutaram com a tecnologia? Temiam se exercitar com problemas cardíacos? Praticar os exercícios ao lado de outras pessoas, em esteiras e elípticos, inspiraria mais engajamento?

“Precisamos descobrir o que é mais eficaz”, afirma Dodson. “O que é mais motivador para pacientes mais velhos?”. Ele continuará tentando descobrir.

