Produtos que prometem clarear axilas e outras áreas do corpo funcionam? Especialistas respondem

Diversas opções de cremes, pomadas e desodorantes prometem clarear manchas em áreas como axila e virilha em pouco tempo e com pouco esforço. Mas nem tudo funciona como na propaganda e alguns produtos podem até piorar as marcas.

Segundo a médica Camila Hoffmann, dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), geralmente essas regiões são de um tom mais escuro do que a cor natural do corpo (sem efeito do sol). “A gente nunca vai ter essas áreas com o mesmo tom da nossa pele, então se o escurecimento naturalmente for pouco, já é considerado satisfatório”, afirma.

Escurecimento das áreas que sofrem maior atrito é natural, explicam dermatologistas Foto: vijay/Adobe Stock

PUBLICIDADE Além disso, alguns tons de pele tendem a mudar de cor mais facilmente. Elisete Crocco, coordenadora do departamento de cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explica que as peles mais escuras, que possuem mais melanina, tendem a escurecer mais. “O que a maioria dos cremes faz é retirar o pigmento que está preso dentro das células. São os nossos queratinócitos, onde a melanina fica depositada. Os ativos também podem inibir a produção de novos pigmentos a partir desses produtores de melanina”, explica.

Por que a pele escurece?

A principal causa dessa maior produção de melanina são os pequenos traumas. É o que acontece nas áreas de dobra: a pele fica em constante atrito com ela mesma ou com a roupa, causando pequenos processos inflamatórios.

Isso também ocorre com os homens, principalmente na região da virilha, pelo contato com o saco escrotal. Eles também podem apresentar manchas nas axilas, mas, como o costume dessa população é manter os pelos, os fios se encarregam de proteger do trauma.

A depilação, por outro lado, causa ainda mais irritação. Camila destaca que o “melhor tipo de depilação é aquele ao qual o paciente se adapta melhor’, contudo, caso a pessoa queira um método menos abrasivo, a depilação a laser é a mais indicada — principalmente por durar períodos mais longos, não gerando novos desgastes à pele.

Outra possível razão para as manchas é a resistência à insulina, hormônio produzido no pâncreas e que controla os níveis de açúcar no sangue. Nesses casos, o creme não adianta e é recomendado ao paciente entrar em contato com o endocrinologista para tratar essa resistência antes de tentar mudar a cor da pele.

“É importante destacar que isso não acontece apenas em pessoas acima do peso, pode acontecer em pessoas magras também”, acrescenta Camila.

Escolhendo um bom creme

As especialistas concordam que alguns cremes disponíveis em farmácias e vendidos sem prescrição médica funcionam, mas são necessárias pelos menos duas semanas de uso. Além disso, pela concentração dos ativos ser menor, os cremes podem não levar ao tom desejado.

Se mesmo assim houver interesse nesses produtos, a dica da porta-voz da SBD é evitar os ácidos retinóicos, também encontrados pelo nome de retinol. “São ácidos com grande potencial de irritação ou descamação, que podem causar trauma e, se a pessoa for exposta ao sol, ainda podem manchar”, afirma Elisete.

A médica ensina a trocar esse ácido por outras substâncias, como ácido kójico, ácido mandélico ou niacinamida. Normalmente, os cremes usam ao menos dois ou três ativos clareadores diferentes.

Ela acrescenta que esses mesmos ácidos podem ser comercializados em forma de sérum ou como creme para passar no rosto, em formulações diferentes daquelas para o corpo. ”O rosto é uma área menor, mais sensível. Na axila, por exemplo, a pele é mais firme e mais desgastada, além de precisar de uma formulação que libere a substância aos poucos, ao longo de mais tempo”, diferencia.

Receitas caseiras

Receitas caseiras, na grande maioria das vezes, não funcionam e ainda podem piorar as manchas, reforçam as médicas.

“Recebo muitos pacientes que usam chá, principalmente o chá de picão, que é um veneno. A ação das ervas no contato com o sol pode gerar uma alergia que só irá piorar o escurecimento”, alerta Elisete.

Também é importante desconfiar de qualquer receita que envolva limão ou vinagre — que pode causar queimaduras — e evitar corticoides. Segundo Camila, os corticoides aumentam as manchas e podem criar estrias mais difíceis de remover. “As estrias podem chegar a um dedo de grossura”, diz.

A melhor opção, ressaltam, é ir ao dermatologista, que irá investigar a causa da mancha para formular os ativos adequados para o clareamento eficaz. Outra dica é entender que se trata de um processo natural e não há riscos em manter as manchas, já que reverter a situação traz apenas benefícios estéticos.