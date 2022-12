Quanto tempo posso ficar sem lavar o cabelo?

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre cabelos. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Quantos dias posso passar sem lavar o cabelo?

Celestina Araujo, Maranhão

Responde Raquel Souza, cabeleireira e especialista capilar

Não existe fórmula para todos os tipos de cabelo. Isso varia muito de caso para caso, mas no geral o ideal para ficar sem lavar é até dois dias. Para cabelos cacheados e crespos, por exemplo, que costumam ficar mais ressecados, é indicado espaçar mais o tempo entre as lavagens, de três a quatro dias.

Ideal é não ficar mais de dois dias sem lavar os cabelos

A rotina também influencia. Quem faz academia, usa boné ou anda muito ao ar livre vai sentir a necessidade de lavar os cabelos todos os dias. Diferentemente de quem passa mais tempo em ambientes fechados, com ar-condicionado e não se expõe muito à poluição.

Ficar muito tempo sem lavar o cabelo pode alterar o PH do couro cabeludo, que fica mais ácido e, apesar do aspecto oleoso, deixa os fios mais ressecados, frágeis e quebradiços. Além disso, pode levar ao aparecimento de fungos e dermatite seborreica (caspa). O acúmulo de resíduos no cabelo também obstrui os poros do couro cabeludo, prejudicando o crescimento saudável dos fios, o que pode resultar em cabelos ralos, sem vida e ainda gerar grandes quedas de cabelo.

Prefira usar xampu com base transparente; o PH deles costuma ser mais baixo. O ideal é aplicar o produto duas vezes no couro cabeludo, massageando suavemente com as pontas dos dedos. O condicionador serve para selar os fios, então não há necessidade de deixar mais de 2 a 4 minutos. Lavar os cabelos com água morna ou fria dá mais brilho, evita descamação do couro cabeludo e que fiquem quebradiços e opacos.