Que tipo de exercícios físicos uma grávida não pode fazer?

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre exercícios na gravidez. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Estou grávida, mas quero continuar me exercitando. Existe algum movimento que não deveria fazer?

Ana Clara, Rio de Janeiro

Responde Simone Vaccaro, médica ginecologista

As atividades físicas estão relacionadas à frequência cardíaca – a qual está sempre conectada ao cordão umbilical.

Ou seja, pacientes mais taquicárdicas vão estar com um fluxo sanguíneo maior e o ideal é que a frequência não fique constantemente acima de 120 batimentos por minuto. Já no caso de atividades que incluem pressão abdominal é preciso pensar na pelve.

O assoalho pélvico está com um peso maior que é o volume uterino. Essa altura uterina, quanto maior, maior será o peso sobre essa pelve. Partindo desse reforço, faz-se a indicação da atividade para a paciente. No caso de parto natural ou mesmo cesariana, a pelve precisa estar reforçada.

Se você está levantando muito peso pélvico, no exemplo do agachamento, o excesso de peso é somado ao peso do bebê. E o peso em excesso pode fazer com que haja algum risco de descolamento da placenta.

No caso de pacientes que previamente fazem exercício físico e seguem uma rotina de atividade, existe uma flexibilidade maior com o tipo de exercício que ela vai poder continuar fazendo.

Pilates e ioga podem ser bons aliados durante a gravidez

Pacientes previamente sedentárias precisam ter um treinamento prévio cardiorrespiratório para manter essa frequência cardíaca e ter o cuidado na reprodução do exercício físico com força muscular, para sustentar o que está sendo feito e não gerar lesão – nem na musculatura e nem na gestação.

Exercícios físicos para gestantes

Um dos melhores tipos de exercícios para gestantes são os aquáticos porque existe a sustentação do abdômen, da pelve e do peso da pelve. São nesses exercícios que o problema do assoalho pélvico é amenizado. Durante essa atividade, a paciente tem um treinamento completo, faz um treinamento e um reforço muscular. Além de alongamento, pilates e ioga, que são indicados.

Tudo está relacionado à individualidade e ao bom senso. Ou seja, exercícios com muito peso, exercícios com impacto exagerado e até mesmo corridas precisam ter atenção.

O ideal é que exista a conversa bem de perto com o obstetra. Assim, ele estará tranquilo e a paciente fará a atividade de uma forma adequada.