Quem é o médico que atende brasileiras que querem ter filho em Miami por R$ 100 mil

O médico e empreendedor brasileiro Wladimir Lorentz gosta de dizer que criou um nicho de mercado nos Estados Unidos ao atender grávidas estrangeiras que querem ter filhos em solo americano. A prática vem atraindo dezenas de famílias, principalmente da América Latina, Ásia e Oriente Médio. Só no ano passado, foram cerca de 250 famílias nas contas do médico. As brasileiras representam metade dos clientes.

Hoje, os valores para o parto (serviços médicos de obstetrícia, pediatria e neonatologia, além de gastos com o hospital e anestesia) variam de US$16400 (R$ 80 mil) para o parto normal a US$18650 (R$ 90 mil) para a cesariana. No caso de gêmeos, o valor é de US$23300 (R$ 110 mil).

O pediatra Wladimir Lorentz foi pioneiro nos serviços médicos para grávidas estrangeiras nos Estados Unidos Foto: Cacau Mangabeira

A ideia de atender grávidas estrangeiras surgiu quando o paulista da capital trabalhou numa clínica pública em Miami Beach entre 2008 e 2013. Lá, ele conheceu agências que intermediavam a chegada de mamães que queriam bebês americanos, a maioria da Rússia.

Todo bebê que nasce em solo americano recebe a cidadania local. A partir de uma sociedade com o obstetra colombiano Ernesto Cárdenas, o pediatra de 54 anos criou o programa “Ser Mamãe em Miami”, um dos pioneiros em serviços de obstetrícia e pediatria para estrangeiros. Desde 2015, já foram realizados cerca de 2000 partos.

Até celebridades como o vereador Thammy Miranda (PL/SP) e a cantora Claudia Leitte estão na lista de clientes. A atriz Karina Bacchi também teve seu primeiro filho com o médico em Miami. A alta procura nos últimos anos motivou o especialista a programar um evento para julho, em São Paulo.

Continua após a publicidade

Lorentz foi para os EUA na adolescência. A família estava insatisfeita com a sensação de insegurança nas ruas de São Paulo e a instabilidade econômica no Brasil no início dos anos 1980. Já existiam laços com os americanos: eles haviam morado lá quando Lorentz era um bebê.

Dessa vez, o pai conseguiu se encaixar como desenhista na indústria automobilística em Michigan, no centro-oeste americano, mas o menino de 14 anos teve dificuldades para se adaptar. Sofreu com o idioma e tinha saudades do Brasil. Hoje, ele chama o Estado de “provinciano”. Mesmo assim, estudou os quatro anos do chamado high school (ensino médio) – em um deles fez intercâmbio na Alemanha, onde aprendeu o idioma.

Em sua família, as fronteiras entre os países são mesmo fluídas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a avó materna, de origem polonesa, foi capturada pelo exército russo e levada para trabalhos forçados na Sibéria por 2 anos. No final do conflito, ela conheceu o avô na Pérsia (atual Irã) em um campo de refugiados. De lá vieram para o Brasil. Do lado materno, as origens vêm da região central da Itália. O menino cresceu nessa torre de Babel, ouvindo italiano, russo e português.

O médico brasileiro Wladimir Lorentz e a filha Mariana, que também estuda Medicina Foto: Cacau Mangabeira

Formado em Bioquímica pela Universidade de Michigan e em Medicina na Tulane University School of Medicine em Nova Orleans, na Louisiana, com uma bolsa de estudos, Lorenz escolheu a Pediatria “por se comunicar bem com as crianças e os pais”. Mas não tirava da cabeça que queria atender os brasileiros quando fez a residência. “Sempre quis voltar às minhas raízes. A saída do Brasil foi drástica. A Flórida é bem latina, mas Michigan foi como ir para Marte.”

Com um empréstimo bancário de US$ 50 mil (R$ 240 mil), Lorentz montou uma clínica de pediatria onde trabalhava sozinho. Ele entregava os cartões de visita nas portas das escolas em 2000. Não havia enfermeira. Duas práticas tornaram seu atendimento diferenciado: responder aos telefonemas dos pacientes e fazer atendimentos a domicílio, especialmente turistas e pessoas que moram no território americano em parte do ano. Oito anos depois, já contava com 1.800 clientes.

Continua após a publicidade

Uma polêmica nacional deu maior visibilidade ao negócio. Durante a campanha eleitoral de 2015, o então pré-candidato Donald Trump defendeu o fim da concessão automática de cidadania a filhos de estrangeiros para dificultar a chegada de novos imigrantes. Grupos contrários à imigração lembram a sobrecarga do sistema público de saúde e o incentivo aos profissionais clandestinos que não possuem licença para exercer medicina no País.

Hoje, ele possui uma clínica, a Night and Day Pediatrics, em Miami, onde oferece serviço em domicílio 24 horas por dia para crianças e adolescentes.

Eu me considero bem-sucedido. Tenho andado para a frente. Consegui ajudar as pessoas a terem seus filhos nos Estados Unidos. Acho que fiz uma diferença na vida de muita gente. Wladimir Lorentz, médico e empreendedor brasileiro

Receber atendimento médico e ter um bebê nos Estados Unidos estão dentro das leis americanas. Não há crime ou ilegalidade. No caso do turismo de nascimento, a única exigência é que a gestante comprove condições de pagar pelos serviços médicos.

Reportagem do Estadão mostrou como pais chegam a desembolsar cerca de R$ 200 mil para ter filho em solo americano. Quem opta por ter filho por lá pensa em facilitar o acesso aos melhores colégios e universidades americanas. É um investimento na educação, segundo o casal baiano Isis Barreto, de 34 anos, e Jackson Araújo, de 30. Os dois viajaram no fim de 2022 para que o primeiro filho, Kaleo, nascesse em Miami. “Muitas famílias deixam herança para os filhos. Deixamos essa oportunidade para ele fazer o que quiser. É um investimento no futuro dele desde o nascimento”, diz Isis, que é enfermeira.