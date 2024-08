Rede D’Or e Atlântica Hospitais fecham acordo para criação de nova rede de hospitais no Brasil

“A parceria se constituirá de uma associação societária destinada à realização de investimentos, construção, desenvolvimento e operação de hospitais gerais”, afirma o comunicado divulgado pela Rede D’Or.

As primeiras unidades da rede já estão sendo construídas e, até agora, receberam R$1,15 bilhão de investimento, arcado proporcionalmente entre as partes. Elas serão sediadas em Macaé, no Rio de Janeiro, e Alphaville e Guarulhos, em São Paulo. A ideia é que os hospitais contem com aproximadamente 620 leitos e que os serviços sejam disponibilizados a todas as operadoras e seguradoras que os credenciem em suas redes prestadoras.