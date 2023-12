Rede D’Or é líder em práticas ESG no Brasil

A Rede D’Or, maior empresa de saúde privada da América Latina, publicou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade em 2015. Auditado desde 2020 por terceira parte, ele segue as diretrizes dos principais padrões mundiais de reporte de sustentabilidade, como Global Reporting Initiative (GRI) e Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Desde então, a empresa lidera negócios sustentáveis na área da saúde, com iniciativas que melhoram a eficiência de recursos em 73 hospitais e 54 clínicas oncológicas espalhados pelo País. Confira a seguir as conquistas e os resultados que possibilitam à Rede D’Or ter uma operação mais sustentável a cada ano.

Gestão ambiental premiada

Signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU) desde 2020, a Rede D’Or aderiu à Agenda 2030 de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Hoje, a empresa está comprometida em alcançar metas em oito dos 17 objetivos considerados prioritários. Entre eles, o ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; o ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis; e o ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima. Entre as metas socioambientais a ser cumpridas até 2030 por determinação do Planejamento Estratégico ESG da Rede D’Or (aprovado pelo Conselho de Administração em setembro de 2022), constam a redução de 36% das emissões relativas de gases de efeito estufa (GEE) e o compromisso de zerar, até 2050, as emissões líquidas de carbono.

Ao implementar o Programa de Eficiência Energética em suas unidades, a companhia otimizou todo o sistema de climatização com a automação das centrais de água gelada (CAGs). Assim, até 2024, deve reduzir em pelo menos 10% o consumo anual de energia elétrica nas unidades participantes do projeto.

Com a meta de ter 74 unidades de negócios operando com fontes de energia renováveis até 2025, a Rede D’Or iniciou, em 2019, sua adesão ao Mercado Livre de Energia (MLE). Em setembro de 2023, o grupo já tinha 66 unidades consumidoras (alocadas em 61 hospitais e centros médicos) operando no MLE.

A empresa investe, também, em um Programa de Eficiência Hídrica. Por meio da captação da água da chuva e do reaproveitamento da água condensada da refrigeração (entre outras estratégias), o consumo de água em todas as unidades integrantes do projeto terá redução de 10% até 2024. Já na área de gerenciamento de resíduos, a meta global é ter 30% de taxa de resíduos recicláveis até 2030.

Tantos esforços vêm conquistando prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais: Melhores do ESG pela revista Exame; MSCI ESG Ratings; Top Performer 2022 Epimed Solutions; nota “B” pelo Carbon Disclosure Project (CDP) – organização mundial que avalia os impactos ambientais nas corporações.

Pelo segundo ano consecutivo, a Rede D’Or também recebeu o selo ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHGP), o mais alto nível de qualificação para os inventários de gases de efeito estufa, estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto.

Excelência em governança

Em 2020, com a oferta pública inicial de ações (IPO), a Rede D’Or passou a integrar o Novo Mercado, um seleto grupo de empresas de capital aberto com o nível mais elevado de governança corporativa da Bolsa de Valores brasileira. Isso significa que, de forma voluntária, a Rede D’Or optou por aderir às rigorosas práticas de governança sugeridas pela B3, o que inclui presença de 20% de conselheiros independentes no Conselho de Administração, exigências de compliance e implementação de auditoria interna.

Um ano após realizar a abertura de capital, em reconhecimento ao seu modelo de gestão sustentável, a companhia foi selecionada para integrar a carteira 2023 do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, principal indicador de sustentabilidade das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores.

Parcerias de sucesso

No pilar social, a Rede D’Or está à frente de importantes projetos de inclusão, como a parceria com o Instituto Proa, que oferece oportunidades para o desenvolvimento profissional de mais de 900 jovens de escolas públicas de todo o País. A empresa foi também uma das maiores doadoras brasileiras durante a pandemia de covid-19, com gastos superiores a R$ 300 milhões na construção de hospitais de campanha e no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Fruto de uma parceria da Rede D’Or com o governo estadual do Rio de Janeiro, o Instituto D’Or de Saúde Pública é responsável pela gestão do Hospital Estadual da Criança (HEC), na zona oeste carioca. Referência em atendimento pediátrico de alta complexidade em ortopedia, transplantes e tratamento de câncer, o hospital já realizou mais de 200 mil consultas ambulatoriais, cerca de 48 mil cirurgias e mais de 250 transplantes em crianças e adolescentes de zero a 19 anos. O HEC é um dos três hospitais brasileiros que realizam transplante renal em crianças com menos de 15 quilos e o único hospital público do Rio de Janeiro com certificação ONA nível 3. Um exemplo de como a Rede D’Or pode estender seu padrão de excelência em serviços de saúde em uma sólida parceria público-privada.