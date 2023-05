Rede D’or São Luiz abre hospital em Campinas e quer ser referência em saúde privada no interior

A Rede D’Or São Luiz inaugura na próxima quarta-feira, 10, em Campinas, um hospital de 12 andares, 325 leitos de internação e 47 mil metros quadrados de área construída. O Hospital São Luiz Campinas – o maior privado do interior paulista, segundo a Rede D’OR – vai ter aparato tecnológico de primeira linha e oferecer serviços de pronto-socorro adulto e infantil, maternidade, centro cirúrgico e ambulatórios. Serão mais de 40 especialidades, incluindo neurologia, oncologia, pediatria e hematologia. As atividades começam no dia 19, em etapas – a princípio, estarão disponíveis 161 leitos.

O centro, que custou cerca de R$ 350 milhões, terá equipamentos de tomografia computadorizada, ressonância magnética, hemodinâmica e cirurgia robótica. Além disso, prevê oferecer linhas de tratamento de ponta a ponta. No caso do centro oncológico, os pacientes terão acesso desde o diagnóstico até quimioterapias, radioterapias e cirurgias.

“Estamos falando da construção de um hospital do zero, levando à Campinas o ápice da inovação, com tudo funcionando de acordo com as últimas normas estabelecidas e os equipamentos mais modernos que um hospital pode ter para oferecer os tratamentos mais eficazes e seguros para os pacientes e as melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde” disse o diretor-geral do hospital, Fernando De Marco, ao Estadão.

O prédio fica na Avenida Andrade Neves, próximo à antiga rodoviária da cidade. Além de atender aos 21 municípios da região metropolitana, a Rede D’Or pretende consolidar o novo hospital como referência no interior paulista, dada a proximidade com rodovias e com o Aeroporto Internacional de Viracopos.

O projeto começou em 2015, quando a Rede D’Or comprou o terreno. “Foi uma iniciativa em conjunto entre a Rede D’Or e poder público de Campinas, unindo o interesse público com o interesse privado, para fazer um resgate urbanístico daquela região da cidade e levar a bandeira São Luiz para a grande praça do interior do Estado que é a região metropolitana de Campinas”, diz De Marco.

São Luiz Campinas será o maior hospital privado do interior paulista

Dos 325 leitos previstos, serão 243 de internação adulto (10 deles para maternidade), 9 de internação pediátrica, 52 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 13 de UTI neonatal e 8 de UTI pediátrica.

Tecnologia

O centro cirúrgico do São Luiz Campinas realizará procedimentos de diferentes portes e voltados para todas as especialidades, sendo uma sala exclusiva para cirurgia robótica,com um robô Da Vinci XI, considerado o mais moderno do mercado. Esse tipo de procedimento dá maior precisão dos movimentos cirúrgicos e consequentemente menos riscos e melhor recuperação aos pacientes. É utilizado especialmente em cirurgias delicadas, como bariátricas, cardíacas e do sistema urinário.

Outro destaque é o centro de hemodinâmica, onde será possível realizar procedimentos minimamente invasivos para diagnóstico de doenças no coração e no sistema cardiovascular.

A inteligência artificial também fará parte. ”Ajuda a identificar coisas em um exame de raio X, por exemplo, que poderiam passar despercebidas ao olho nu do profissional de saúde”, diz De Marco. “A gente tem softwares de tomografias e ressonâncias que ajudam a sinalizar se uma imagem está alterada, avisando ao médico que aquele paciente precisa ser priorizado.”

Os apartamentos de internação foram projetados para receber iluminação natural, a fim de evitar que o paciente se sinta enclausurado e desorientado em relação ao dia e à noite. Já a maternidade terá uma sala em que familiares e amigos da gestante poderão assistir a chegada do bebê por meio de um vidro.