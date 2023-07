Reimaginando a medicina

Há 90 anos no Brasil, a Novartis (cuja atuação abrange 150 países) reimagina a medicina de forma a entregar inovações e medicamentos de alta tecnologia que tragam possibilidades de tratamento capazes de mudar o curso de doenças, melhorando e prolongando a qualidade de vida de cada paciente. Para tanto, a empresa prioriza investimentos em projetos de parceria com os ecossistemas de saúde público e privado, facilitando o acesso a novas tecnologias terapêuticas de várias doenças – entre elas, o câncer.

Terapia celular com células CAR-T

Em 2022, a Novartis disponibilizou a primeira terapia celular com células CAR-T no Brasil. Ela conquistou a aprovação regulatória da primeira terapia celular no Brasil (CAR-T). “A terapia consiste em extrair do corpo do paciente os linfócitos T, que são as células de defesa do corpo, e modificá-los em laboratório para que, ao serem devolvidos ao organismo, ele próprio e o sistema imunológico do paciente possam combater o câncer”, conta Cynthia Diaferia, diretora de Oncologia da Novartis do Brasil.

Recentemente, a Novartis também recebeu a aprovação da Anvisa para um medicamento inovador para um tipo de leucemia. “Ele atua diferentemente de todas as outras terapias até então disponíveis, com um mecanismo que pode representar uma nova opção para pacientes que são resistentes ou intolerantes a terapias prévias”, afirma Cynthia.

Cynthia Diaferia, diretora de oncologia da Novartis do Brasil Foto: Arquivo Pessoal

Maior sobrevida e acesso terapêutico

Atualmente, a Novartis oferece no País 25 medicamentos oncológicos voltados para doenças como: câncer de mama, mieloma múltiplo e metástases ósseas, entre muitas outras.

Com a filosofia de ser parte da solução de saúde global, a empresa também investe em parcerias com sistemas públicos de saúde. Elas, aliás, estão mudando a forma como os medicamentos mais modernos são incorporados. “Temos o propósito de fazer a diferença para milhões de pessoas, ao enfrentar diariamente o maior desafio que o ecossistema de saúde encontra: sustentabilidade, com nosso compromisso de acelerar a jornada do paciente desde o diagnóstico precoce ao acesso aos tratamentos mais inovadores”, revela Cynthia.

Investimento na qualidade de vida dos pacientes

Novartis é uma das maiores investidoras em pesquisa e desenvolvimento do mundo, concentrando cerca de US$ 9,1 bilhões em mais de 200 projetos. Apenas no Brasil, nos últimos quatro anos, estão sendo investidos US$ 1 bilhão em estudos e pesquisas, trazendo mais de 80 pesquisas clínicas ao País e capacitando 20 mil profissionais de saúde.

Esses investimentos refletem os avanços da companhia no desenvolvimento de terapias inovadoras em diversas áreas terapêuticas, além da construção de novas plataformas tecnológicas, como terapias celulares, gênicas e radioligantes. “As terapias radioligantes são uma promessa de maior sobrevida e qualidade de vida, pois fornecem radiação de precisão para células-alvo em qualquer parte do corpo, ajudando a limitar os danos às células saudáveis circundantes”, completa Cynthia.

Compromisso com todo o ecossistema de saúde

A Novartis entende que as inovações das terapias gênicas, celulares e radioligantes vão de encontro a importantes necessidades ainda não atendidas no tratamento da doença. Mas também compreende que implicam novas complexidades – de desenvolvimento, abastecimento, disponibilidade, acesso e outras áreas do ecossistema de saúde. “Nosso compromisso é colaborar com o sistema público e privado, hospitais, médicos, profissionais de saúde e pagadores para o rápido e adequado diagnóstico, assim como para o acesso efetivo aos melhores tratamentos, para que a inovação chegue, em tempo oportuno, para os pacientes que precisam dela”, completa Cynthia.

A INOVAÇÃO EM NÚMEROS

Só nos últimos cinco anos, a Novartis trouxe ao País 18 produtos inovadores, sendo eles:

sintéticos

biológicos

de terapias celular e gênicas

Nos próximos cinco anos, a companhia oferecerá mais de 16 medicamentos em fase de desenvolvimento.

O Brasil está entre os 10 mercados prioritários do mundo para a empresa.

9 milhões de pacientes atendidos com medicamentos Novartis 2.200 colaboradores distribuídos nas fábricas, laboratório, na sede administrativa e no campo em diferentes cidades do país.

