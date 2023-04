Remédio para emagrecer em testes ajuda a perder mais de 15 kg, diz farmacêutica; entenda

A farmacêutica Eli Lilly and Co. afirmou nesta semana que seu remédio Tizerpatida, aprovado nos Estados Unidos para tratar diabete tipo 2 sob o nome comercial de Mounjaro, ajudou pessoas com sobrepeso ou obesidade a emagrecer até 15,6 quilos em um período de 72 semanas. O estudo, diz a empresa, já está em estágio avançado, mas ainda não foi publicado em revistas científicas nem passou por revisão de pesquisadores independentes.

Nos últimos anos, a corrida entre as farmacêuticas pelo desenvolvimento de remédios contra obesidade tem acelerado. Dois deles - Ozempic e Wegovy - tem recebido recomendação off label (fora das indicações da bula) por médicos e sido amplamente divulgados por influenciadores nas redes sociais.

Entidades médicas têm alertado para os riscos do uso indiscriminado desses produtos. Ponderam também sobre a necessidade de avaliar, em cada caso, as melhores estratégias para perda de peso, que incluem mudanças alimentares e exercícios físicos.

Como foram os testes?

A tirzepatida está na fase 3 de desenvolvimento para adultos com obesidade ou sobrepeso com comorbidade relacionada ao peso.

Os participantes tinham um peso corporal médio de 100,7 kg no início do estudo

Eli Lilly disse que os testes clínicos duraram 72 semanas e incluíram 938 participantes obesos ou com sobrepeso com diabete tipo 2.

Os voluntários que receberam a dose mais alta perderam até 15,6 quilos (15,7% do peso inicial), segundo a companhia.

Segundo a farmacêutica, os principais objetivos secundários também foram atingidos, como a redução de hemoglobina glicada (HbA1c) e de outros parâmetros cardiometabólicos

Os efeitos colaterais mais comuns relatados foram problemas gastrointestinais, de leve a moderado, como náuseas e diarreia.

Os resultados ainda não foram publicados em revistas científicas nem passaram por revisão de pesquisadores independentes

Segundo o laboratório, os novos dados reforçam estudos anteriores, em que o medicamento ajudou, conforme a empresa, participantes sem diabete a perderem até 22% do peso com injeções semanais. Para pacientes comuns tratados com a maior dose possível do remédio nos testes anteriores, diz a Eli Lilly, a perda superou 22 quilos.

“Não tínhamos visto esse grau de redução do peso”, diz Nadia Ahmad, diretora médica de desenvolvimento clínico para a obesidade da Eli Lilly.

A farmacêutica pretende pedir registro na Food and Drug Administration (FDA), equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, para que o produto seja vendido para emagrecimento.

O uso do Mounjaro para diabete nos Estados foi aprovado em 2022 e também já obteve aval das autoridades japonesas. A expectativa é de resposta da agência americana sobre o uso para obesidade até o fim do ano.

Obesidade está associada a dezenas de outras doenças Foto: Scott Sinkler via The New York Times

Esse remédio é vendido no Brasil?

No Brasil, a liberação do medicamento para uso contra a diabete ainda está sob análise da Anvisa. Se aprovado para tratar perda de peso, o Tirzepatida pode se tornar a droga mais eficiente até hoje em um arsenal de medicamentos que estão mudando o tratamento da obesidade, que está relacionada a dezenas de doenças que levam à incapacidade ou até a morte.

Analistas da indústria preveem que o Tirzepatida poderia se tornar um dos remédios mais comercializados, com vendas anuais superando a cada dos US$ 50 bilhões. Espera-se que ele ultrapasse as vendas do Ozempic e do Wegovy, versões do medicamento também vendido como semaglutida e aprovado para a perda de peso ainda em 2021. Juntos, os dois lucraram mais de US$ 10 bilhões no ano passado .

Como funciona? É diferente dos outros?

Uma pesquisa independente para comparar os dois medicamentos já foi planejada.

Ozempic e Wegovy são duas versões diferentes do semaglutida. Esse medicamento imita um hormônio essencial do intestino, o GLP-1, que é ativado depois que a pessoa come e impulsiona a liberação de insulina, retardando a liberação de açúcar pelo fígado. Ele desacelera a digestão e reduz o apetite, fazendo com que a pessoa se sinta satisfeita por mais tempo. Testes com a semaglutida mostraram perda de cerca de 15% do peso em um período de 16 meses.

O Tirzepatida é o primeiro medicamento que usa a ação de dois hormônios, GLP-1 e GIP, na tentativa de atingir efeitos melhores. Também promete agir sobre os sinais químicos enviados pelo intestino ao cérebro, inibindo desejos e pensamentos de comida.

Quais são os efeitos colaterais?

Os medicamentos podem causar efeitos colaterais - alguns graves. As reações mais comuns são diarreia, náusea, vômito, constipação e dor de estômago. Há ainda relatos de pancreatite, inflamação do pâncreas e pedra na vesícula. A descrição do Mounjaro alerta que ele pode ainda causar tumor de tireoide, incluindo câncer.

Há também outros pontos negativos: versões do semaglutida estão no mercado há muitos anos, mas os efeitos a longo prazo de tomar remédios que se sobrepõem ao metabolismo humano ainda não são claros. Evidências preliminares sugerem que quando as pessoas param de tomar esses medicamentos, elas ganham o peso de volta.

Ainda, esses remédios são caros. Nos Estados, o Wegovy custa cerca de US$ 1,3 mil por mês (aproximadamente R$ 6,5 mil, na cotação atual do dólar). Já o Mounjaro usado para diabete tem o preço inicial de US$ 1 mil por mês (R$ 5 mil). / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS