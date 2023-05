Rita Lee: relembre o tratamento da cantora contra o câncer diagnosticado em 2021

A cantora Rita Lee morreu, aos 75 anos, na noite desta segunda-feira, 8. Desde 2021, a importante voz do rock nacional lutava contra um câncer no pulmão, e a equipe dela atualizava o estado da artista pelas redes sociais.

Descoberta

Em maio de 2021, quando a cantora tinha 73 anos, anunciou por meio de suas redes sociais que descobriu um tumor no pulmão esquerdo. “Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo”, inicia o texto postado pela equipe da artista em sua conta no Instagram. “Ela já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia”, prossegue o comunicado.

Rita descobriu a doença depois de sentir fortes crises respiratórias.

Remissão

Depois de um ano na luta contra um câncer, em abril de 2022, Beto Lee, filho da artista, disse que Rita estava curada. “A cura da minha mãe me emocionou para caralho. Melhor notícia de todos os tempos. “

“(Ela) Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita.”, completou Beto Lee.

Continua após a publicidade

Cravar que alguém está curado do câncer, porém, é algo complexo na medicina. Especialistas preferem falar em remissão da doença, que ocorre quando ela não apresenta sintomas. Passa-se a falar em cura para pacientes com câncer de pulmão quando a remissão se estende por cinco anos.

Livro

Também em abril do ano passado, o Estadão revelou, com exclusividade, que a artista escreveu um livro sobre os dias em que lutou, ao lado do marido Roberto de Carvalho, contra o câncer. Rita começou suas anotações antes mesmo de saber do recente diagnóstico.

Hospitalização

Em fevereiro deste ano, a roqueira deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, com estado de saúde “extremamente delicado”.

Em sua conta no Instagram, o músico Roberto de Carvalho, marido da cantora, escreveu: “Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”.

Alta

Continua após a publicidade

No início de março, ela recebeu alta. A informação foi publicada pelo marido dela, junto com a postagem, ele compartilhou o primeiro registro fotográfico de Rita Lee após a internação. “Home”, legendou, identificando que a mulher já está em casa.