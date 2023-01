Roer unha faz mal? Veja dicas para largar o hábito

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre onicofagia, o hábito de roer unhas. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram

Como fazer meu filho parar de roer unha?

Leia também Pergunte ao especialista: Quais os fatores de risco para trombose?

Robson Carvalho

São Paulo

Responde Geisa Costa, dermatologista e membro da Soc. Latino-Americana de Dermatologia Pediátrica

A onicofagia é um problema de cunho emocional, usado de forma inconsciente para aliviar as tensões causadas pelo estresse e/ou ansiedade. Geralmente esse hábito é instalado na infância e quando não é acompanhado pode se estender ao longo de toda a vida.

Hábito de roer unhas costuma começar na infância. Foto: Pexels.com

O tratamento pode variar de acordo com cada caso. No entanto, construir uma rotina saudável, com uma boa alimentação, noites bem dormidas e prática de atividade físicas pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e de ansiedade.

Até existem medicamentos e dermocosméticos que podem auxiliar no tratamento, mas é preciso uma avaliação. Se o dedo estiver inflamado e com pus, por exemplo, vai precisar da indicação de um antibiótico e anti-inflamatório. Só depois de resolvida essa questão podemos partir para bases fortalecedoras.

Pimenta ajuda a parar de roer unha?

Nada de ficar colocando pimenta na unha da criança! O mais indicado é que os pais prestem atenção no comportamento e ajude a criança a entender que não está certo.

Procurar ajuda de um psicólogo, psiquiatra e dermatologista pode ajudar não só na questão de roer unhas, mas na saúde mental e no bem-estar, investigando as causas do problema e tratando-as de maneira mais efetiva.

O ato pode afetar o crescimento da matriz da unha e desgaste dar o esmalte dentário, além de ser uma porta de entrada para bactérias.