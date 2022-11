Saiba qual a melhor hidratação para o seu cabelo

Publicidade

Preciso saber como fazer hidratação no cabelo e qual a melhor hidratação.

Fernanda Conceição, São Paulo

Responde Bárbara Rabelo, cabeleireira e artista da L’Oréal Professionnel

É importante entender que hidratação é um tipo de tratamento que tem a função de devolver água e minerais para o cabelo. O que é muito importante para os fios já que traz a sensação de um cabelo saudável e com muito mais brilho.

O segredo é sempre buscar os produtos profissionais certos para seu tipo de cabelo. E como cabeleireiros temos de indicar os produtos para um cuidado em casa e não apenas no salão. Assim, se seu cabelo está com aspecto mais ressecado, geralmente ele precisa de hidratação e nutrição; se está mais quebradiço, o melhor é buscar produtos de reconstrução (cabelos com química, mechas, alisamentos).

Uma boa hidratação requer atenção em todas as etapas. Evite deixar muito tempo os produtos no cabelo.

O xampu deve ser aplicado apenas no couro cabeludo; depois, passar pelas pontas já é o suficiente para lavar. A máscara não deve ser aplicada diretamente na raiz, mas sempre do meio para as pontas.

Tratamentos no salão são ótimos, mas cuidado deve continuar em casa

Para manter o cuidado, evite usar instrumentos térmicos, que acabam ressecando ainda mais os fios, pois tiram a água e o óleo natural que o protege. Porém, você pode escovar colocando o secador mais longe do cabelo. Cortar o cabelo de 3 em 3 meses ou com intervalo de 4 meses é uma ótima opção para manter as pontas mais saudáveis e tirar o aspecto de pontas duplas ou pontas muito finas.

