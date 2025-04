Saúde bucal: 4 mudanças nos dentes e nas gengivas que merecem atenção

O que fazer?

Considere usar clareadores. O tipo usado nos consultórios odontológicos — protetores de plástico ajustados com produtos químicos clareadores — é o mais eficaz. Você também pode considerar colocar facetas, que são capas de porcelana para as superfícies dos dentes.

Se você suspeitar que range os dentes à noite, consulte seu dentista, que será capaz de detectar sinais reveladores. Se você range, Lisa recomenda usar uma placa de mordida à noite “para proteger seus dentes de danos futuros enquanto você dorme”. “Um dispositivo feito sob medida no consultório do dentista será mais forte e confortável do que as versões disponíveis sem receita.”