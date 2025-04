Foto: Juliana Veronese Entrevista com Juliana Belo Diniz psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisadora do Instituto de Psiquiatria da USP Nas redes sociais, circula um meme — especialmente às segundas-feiras — que mostra um boneco de palitinho, visivelmente entristecido ou entediado, cutucando um cérebro com uma vareta, pedindo que o órgão libere logo alguns dos neurotransmissores popularmente ligados ao bem-estar e à saúde mental, como serotonina, dopamina e endorfina. Esse é um exemplo entre muitos que levam a crer que os transtornos mentais têm um único vilão bem definido: o cérebro. Cabe destacar que, segundo diversos especialistas e revistas científicas de peso, esses distúrbios configuram hoje uma verdadeira crise, que afeta especialmente adolescentes e jovens adultos. Para a psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisadora Juliana Belo Diniz, do do Serviço de Psicoterapia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas (IPq-HC-USP) , esse foco todo no cérebro é injusto. No recém-lançado livro “O que os psiquiatras não te contam” (Editora Fósforo), ela assume uma tarefa de desconstruir a visão biológica sobre os transtornos mentais, que, segundo ela, “não são necessariamente doenças do cérebro”.

Embora tenhamos métodos cada vez mais sofisticados para “enxergar” o que há dentro do crânio, nem a ressonância estrutural (que captura a anatomia de órgão) nem a mais sofisticada e atual ressonância funcional (que tenta registrar a atividade cerebral) resultaram na descobertas de mecanismo contundentes para explicar os transtornos mentais, escreve ela.

“Apesar de todo o glamour, a verdade é que hoje a ressonância serve para pouquíssima coisa que de fato faça alguma diferença na vida das pessoas comuns, e não só dos pesquisadores que se empolgam com seus resultados científicos — que revolucionaram alguns paradigmas das neurociências, mas não trataram nem curaram nenhuma doença”, escreveu.

Porém, Juliana reconhece os avanços e avalia que, no futuro, talvez esses recursos nos tragam algumas respostas. Por ora, no entanto, ela propõe que coloquemos os pés no chão e encaremos outros aspectos relacionados aos transtornos mentais que podem estar sendo negligenciados.

Confira os principais trechos da entrevista ao Estadão:

No início do livro, a senhora afirma que os transtornos mentais não são, necessariamente, doenças do cérebro. Mais adiante, mostra como as evidências de exames de neuroimagem estrutural e funcional ainda não estabeleceram associações robustas com esses transtornos. Do que temos certeza?

Podemos dizer com certeza que os rótulos, os nomes e os critérios operacionais que criamos e usamos para definir os transtornos mentais não têm correspondente no cérebro. Isso a gente pode dizer com segurança.

Pode ser que, para algumas pessoas que estão dentro de um determinado rótulo, encontremos uma falha no cérebro que justifique aquele sintoma. Isso pode acontecer. Quanto isso vai ser frequente? Eu apostaria que na minoria dos casos, a depender do rótulo.

Por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar tipo 1, que são doenças mais graves, mais características, mais difíceis das pessoas se enquadrarem, provavelmente estarão associados com maior frequência a algum desvio no funcionamento cerebral. Mas outras doenças, como os transtornos de ansiedade — ansiedade social, por exemplo, que é uma coisa muito do contexto —, acho muito pouco provável que encontremos um desvio no funcionamento cerebral. Isso porque a variabilidade individual é muito grande. Fica até difícil a gente trabalhar com o conceito de norma cerebral. O que é um cérebro normal? O cérebro é tão plástico, muda tanto com a vivência, temos milhões de opções.

Podemos encontrar correspondências que talvez não expliquem o sintoma, mas se associam ao sintoma. Por exemplo, uma determinada vivência produz um certo jeito de (o cérebro) funcionar que se associa com o sintoma. Isso eu acho que a gente vai encontrar, e tem algumas pistas que já indicam isso. O importante de dizer aqui é que elas não são determinísticas. Não é ter esse jeito de funcionar que determina um sintoma, é mais uma coisa de alteração de probabilidade.

Esse tipo de conhecimento é importante, porque, de fato, podemos inventar intervenções que ajudem a modificar esse jeito de funcionar, mas temos que tomar cuidado para não sermos muito determinísticos, porque, caso sejamos, estaremos querendo que, no futuro, seja possível descrever uma pessoa a partir do seu cérebro. E isso eu acredito que é impossível.

No livro, a senhora discute os riscos de um foco excessivo no cérebro dentro da psiquiatria e relembra como a lobotomia, que ganhou tanto espaço no século XX e deixou sequelas gravíssimas, foi fruto de uma visão fortemente biológica dos transtornos mentais. Hoje, a senhora vê risco de que algo análogo — ainda que em outras formas — possa voltar a ocorrer dentro da psiquiatria?

PUBLICIDADE Se você olhar nas notícias, vai ver que existe muita coisa sendo falada sobre eletrodos posicionados dentro do cérebro. Existem, por exemplo, equipamentos que tentam ajudar pessoas que perderam a capacidade de falar. A pessoa tem um cérebro funcionante, mas que perdeu a conexão a ponto de só conseguir falar dentro da própria cabeça. Há dispositivos que leem essa atividade de tentativa de falar para que essas pessoas possam recuperar alguma forma de comunicação. Temos várias empresas que tentam melhorar esses eletrodos, criando dispositivos cada vez mais inertes do ponto de vista biológico. Hoje, esses dispositivos têm uma durabilidade muito curta, porque o próprio organismo vai se defendendo deles, e eles perdem a função. É uma realidade cruel, porque você devolve a capacidade de comunicação e depois você tem que tirar de novo. Não é tão simples assim colocar um novo implante. O que pode ser uma lobotomia do futuro? Começarmos a querer usar esses dispositivos para alterar o funcionamento cerebral numa tentativa de tratar transtornos psiquiátricos. E uma coisa que pode acontecer é começarmos a tratar a existência humana. Podemos começar a querer tratar sofrimentos e deixar as pessoas meio como se fossem insensíveis às condições que as acometem.

Podemos também submeter pessoas a uma neurocirurgia, que por mais que tenha se desenvolvido tecnicamente, não é algo super tranquilo. A tecnologia está se desenvolvendo e tem muito glamour. As pessoas se encantam, e podemos seguir esse caminho. Focar demais no cérebro tem esse risco.

Temos o caso famoso do Phineas Gage (operário americano que teve o crânio atravessado por uma barra de ferro), em que houve uma desconexão entre o lobo frontal, que costumamos assumir como um suposto lobo racional, do resto do cérebro. O que vimos é que por mais que ele seja capaz de fazer contas matemáticas, não consegue decidir o que comer no café da manhã.

Então, essa suposta desconexão entre razão e emoção, na verdade, transforma o ser humano num bicho estúpido. Não podemos ser humanos sem emoção. Se você tirar a emoção do ser humano, a gente vai ser capaz do quê? De matar todo o resto do planeta e só sobreviver um porque você acha que racionalmente é o que faz sentido para a sua sobrevivência? Então, além disso, tirar a emoção é perigoso, porque pode nos transformar em seres capazes de coisas piores do que já somos capazes.

Em grandes revistas científicas, especialistas relatam a existência de uma crise mundial de saúde mental, especialmente entre os mais jovens. Como a senhora enxerga essa situação?

Não é claro o que são fenômenos sociais, comportamentos selecionados de alguma forma pelo ambiente social, pela comunidade, pelas questões culturais, e o que são sintomas de doenças mentais. Essas coisas se confundem muitas vezes. Então, uma coisa que eu vejo é que, às vezes, o que chamamos de crise de saúde mental é uma crise de outra ordem.

No livro dou esse exemplo. Quando temos uma crise de meninas afegãs sofrendo porque foram proibidas de estudar, isso não é um problema de saúde mental. Elas estão sofrendo porque foram privadas de uma coisa que é muito importante para elas. Isso não é um problema de saúde mental, é uma crise social, humanitária, política, econômica, mas não é uma crise de saúde mental.

Às vezes, trazemos para a saúde mental sofrimentos que são sofrimentos que teriam que existir. Na pandemia, por exemplo, não me lembro quem, mas um psiquiatra fez uma boa observação, ele falou: ‘Se as pessoas não estivessem sofrendo mais depois de fechar tudo, eu ia achar muito estranho’. É claro que as pessoas têm que falar que estão sofrendo mais, isso é o saudável de certa forma.

Especificamente em relação à adolescência, vemos que comportamentos que se aproximam da ideação suicida ou do próprio suicídio consumado diminuem em várias faixas etárias, mas não na adolescência. Em alguns lugares do mundo, até aumentam na adolescência. Parece que essa faixa etária, de fato, está mais vulnerável a algum tipo de influência, que há um aumento de comportamentos de automutilação e suicidas, além de (maior ocorrência de) transtornos alimentares. Isso já era uma tendência anterior às redes sociais, então sabemos que não é explicado só por elas. É uma tendência que foi amplificada pelas redes sociais. Existem muitas hipóteses, e provavelmente não é um fator único, são múltiplos fatores.

No que aposto? Na intensificação da competitividade, na hostilidade do ambiente urbano, onde há um modo de vida extremamente competitivo. Recebemos adolescentes dizendo que o que eles veem no mundo é que só as pessoas extremamente bem-sucedidas têm uma vida minimamente decente, que todo o resto tem uma vida muito ruim. Muitas vezes, é a visão que eles trazem, por conta até da intensificação das desigualdades sociais

Além disso, há uma perspectiva de tragédias climáticas e ansiedades por situações de conflitos que antes já imaginávamos contidos e agora estão explodindo por todo lado. Isso deixa as pessoas mais angustiadas e afeta principalmente essa faixa etária da adolescência.

Uma percepção minha é que, de fato, falamos mais de saúde mental. Mas não sei até que ponto nos tornamos solidários a elas. Vejo, nas redes e, às vezes, em contatos do dia a dia, que quando alguém relata um sofrimento, os demais interlocutores indicam já de cara buscar um profissional de saúde mental. O que a senhora pensa?

Eu sinto que, muitas vezes, a psiquiatria e a própria psicologia, as psicoterapias no geral, são convocadas a resolver problemas que não cabem a elas.

Um exemplo que sempre trago é a questão dessas tragédias em escolas. Muitas vezes, começa-se a discutir a suposta saúde ou doença mental que produziu esse ato de agressão e se convoca a psiquiatria de certa forma: ‘Ah, se ele tivesse tido um atendimento’. Mas, na maior parte do tempo, essas pessoas não são nem acessíveis a nós, e quando chegam, não contam o que está na cabeça delas. Não temos como adivinhar.

Não é o papel da psiquiatria sair por aí internando todo mundo que fizer meia ameaça na rede social. Não faz sentido.

Quando a senhora fala sobre sofrimento saudável, pergunto-me como distingui-lo do patológico.

Não é uma fronteira nítida. Na psiquiatria, usamos o conceito de estar atrapalhando sua vida ou não. Se você está sofrendo, mas conseguindo viver, conseguindo fazer suas coisas, isso não é problema nosso. Se está sofrendo, e isso começa a atrapalhar sua vida, você funciona pior do que você mesmo já funcionou em outro momento — então não é uma comparação com outras pessoas, é uma comparação com outros momentos da sua própria vida —, uma intervenção cabe.

O critério não tem a ver com o quanto aquele sofrimento é condizente com o que aquela pessoa viveu. Mesmo que exista um motivo para estar muito mal, pode ser que a gente opte por intervir se percebermos que aquele sofrimento está atravancando a pessoa.

O critério que eu uso é quando o sofrimento é tamanho que a pessoa perde o acesso a recursos que ela precisaria acessar pra melhorar. Aquela pessoa que não levanta da cama, por exemplo. Como é que vai melhorar da depressão se ela não levanta da cama?

No livro, a senhora fala brevemente da hipermedicalização. Considerando o grave cenário de desassistência à saúde mental, até que ponto esse é um grande problema para nossa sociedade?

Temos tanta desigualdade de acesso que, na verdade, é ruim falar de hipermedicalização se isso for diminuir o acesso para pessoas que realmente podem se beneficiar dessa substância.

O que existe é uma hipermedicalização no sentido de só oferecer esse recurso em certas ocasiões nas quais outros recursos seriam mais eficientes. O que pode existir de hipermedicalização é quando existe essa troca: não posso te oferecer uma escuta melhor, um suporte melhor, uma comunidade melhor, um atendimento de família, não posso te oferecer nenhuma dessas coisas e, portanto, te ofereço remédio. Ou quando você chega com um sofrimento que eu deveria te dizer ‘olha, esse sofrimento é da existência humana, bem-vindo ao grupo dos humanos’, mas não digo isso e te medico. Nesse sentido, existe uma hipermedicalização do sofrimento.

Mas não é um fenômeno amplo. O maior problema ainda é a falta de acesso.

O livro questiona muito o papel de um bom psiquiatra e derruba a marretadas alguns mitos. Qual a principal dica para saber se você está sendo bem atendido e o que fazer?

Esse conselho vale para qualquer contato com profissionais da saúde: tente perceber se ele está te enxergando como outra pessoa. Se está preocupado em saber seu nome, saber algo da sua história — claro que dependendo das circunstâncias —, se realmente se importa com o seu problema, com quem você é, e se realmente está te tratando de uma forma mais próxima do que a gente chama de humanizado.

Se você tiver a chance de escolher, procure por profissionais que fazem você se sentir ouvido dessa forma. Agora, muitas pessoas não têm a chance de escolher.

Gostaria de mencionar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado?

Sim, a questão do atravessamento das questões racializadas, do racismo, de como isso impacta a saúde mental. Nós (profissionais da saúde mental) precisamos tomar cuidado para não atuar de uma forma a ser mais um agente opressor.

As populações das minorias raciais são tratadas de uma forma diferente dentro dos sistemas de saúde e, às vezes, sofrem agressões e violências dentro desse sistema por esses atravessamentos raciais. Temos que tomar cuidado para não patologizar reações de indignação, rebeldia, tentativas genuínas de lidar com essa situação, e que não são uma patologia.