Saúde mental: veja maneiras de construir conexões significativas

THE WASHINGTON POST - Sentir-se desconectado pode ser prejudicial para a saúde mental, mas ter conexões – seja com outras pessoas, interesses e trabalho – pode não ser suficiente. Muitos de nós podemos dizer que temos relacionamentos próximos com membros da família e amigos, e estamos conectados, frequentemente em excesso, ao trabalho, mídia social e interesses, mas a qualidade dessas conexões pode não nos fazer sentir realizados.

A desconexão tem sido associada à solidão e a condições de saúde mental, como ansiedade e depressão. Alguns pacientes podem precisar ser avaliados por profissionais de saúde e podem ser auxiliados por terapia e medicação. Outros podem ser capazes de fazer mudanças, como formar conexões significativas, que podem diminuir a sensação de desconexão, ajudar a aliviar a solidão, reduzir os sintomas de ansiedade e depressão e proteger nossa saúde física e emocional.

Como psiquiatra que trata a depressão e já a vivenciou, eu entendo os efeitos negativos da desconexão. Muitos dos meus pacientes falam sobre isso. Uma delas, uma mãe na casa dos 40 anos que trabalha, disse que se sentia desconectada apesar de estar cercada por pessoas. Ela disse que parecia que estava assistindo a cada dia passar, como uma observadora externa, e descreveu sua vida como banal e sem propósito. “Sinto-me desconectada de mim mesma”, afirmou. Nos meus 20 anos, eu me senti de forma semelhante, desconectado e sozinho depois de um difícil rompimento e diante de incertezas sobre minha carreira.

Conexões significativas me ajudaram a superar minha depressão e também auxiliaram meus pacientes. Uma conexão significativa é aquela que promove um senso de pertencimento e propósito, e pode nos ajudar a nos sentir menos desconectados e sozinhos. Existem várias maneiras de criar essas conexões, e nem todas envolvem estar com outras pessoas.

Conecte-se com o seu eu interior

Desenvolva uma conexão com o seu eu interior. Isso pode libertá-lo de buscar ou manter conexões com outras pessoas, coisas e atividades que podem não ser nutritivas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais meus pacientes se conectam consigo mesmos:

Reserve um tempo no início ou no final do dia para ficar sozinho.

Faça uma meditação caminhando durante o intervalo do almoço, por exemplo.

Desligue o rádio durante o trajeto de ida e volta do trabalho para estar mais presente.

Pratique a atenção plena.

Escreva em um diário.

Conectar-se com o seu eu interior também pode ajudá-lo a identificar conexões significativas. Pense nos momentos em que você se sentiu mais vivo e empolgado com a vida ou aberto a possibilidades. Pergunte a si mesmo – o que eu estava fazendo naqueles momentos, e com quem estava? Ou você pode sintonizar a orientação do seu eu interior perguntando – o que me motiva, me inspira e me permite sentir paz e realização?

Essas respostas o direcionarão para o que é mais autêntico para você. Para alguns dos meus pacientes, é o tempo gasto brincando com seus filhos; para outros, é se envolver em um esporte ou atividade artística, e para outros, é fazer uma caminhada sozinho na natureza.

Meditar é uma forma de se conectar com o eu interior. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Conecte-se com os outros

Alguns dos meus pacientes têm famílias e amigos, mas carecem de uma conexão profunda com muitos deles. Eu os encorajo a avaliar esses relacionamentos e focar naqueles que têm potencial para aprofundamento e compreensão. Saiba também que outras pessoas em sua vida também podem se sentir desconectadas e que, ao passar tempo com elas, você pode aliviar algumas de suas preocupações.

Pode ser difícil fazer novas conexões, especialmente à medida que envelhecemos, somos novos em um lugar ou estamos em uma fase de transição de nossas vidas, como passar por um divórcio ou se formar. Encontros com interesses comuns, terapia em grupo e organizações religiosas são alguns lugares para encontrar e formar conexões significativas. Pode levar um tempo para encontrar novas pessoas com as quais você se identifique. Tente ser gentil consigo mesmo e seja paciente.

Explore formas de espiritualidade para encontrar maneiras de se conectar

Um estudo descobriu que a conexão é uma característica única da espiritualidade, e uma das minhas perguntas favoritas para fazer aos meus pacientes é: “O que a espiritualidade significa para você?” Cerca de metade deles diz: “Não sou religioso, mas acho importante para a minha saúde mental”.

Milhares de conversas com meus pacientes me ensinaram que a espiritualidade não se limita à religião. É uma conexão com o eu interior ou com o ambiente externo, ou, se uma pessoa for religiosa, com um poder superior. Um paciente disse que a oração ajudou a acalmar ruminações ansiosas associadas ao transtorno de estresse pós-traumático.

Alguns estudos mostraram que anormalidades funcionais em uma área do cérebro chamada rede de modo padrão têm sido associadas a doenças mentais como depressão. A pesquisa mostrou que pessoas que se envolvem em práticas espirituais, como meditação, atenção plena ou oração, podem potencialmente normalizar a atividade na rede de modo padrão.

Alguns dos meus pacientes também descrevem o altruísmo ou o serviço desinteressado – fazer trabalho voluntário em uma cozinha comunitária ou fazer algo gentil por alguém – como uma forma de espiritualidade que lhes permite sentir um senso de conexão e propósito.

Aprofunde as conexões criando limites

Depois de identificar as conexões que têm significado para você, reserve um tempo para aprofundá-las, criando limites em torno de qualquer coisa que distraia dessas intenções. Talvez você esteja trabalhando horas extras para proporcionar uma vida confortável para seus filhos.

Ou você está se voluntariando para projetos extras ou agradando às pessoas de maneiras que prejudicam o seu autocuidado. Repense alguns desses compromissos para que você possa direcionar parte dessa energia e emoção para o que você valoriza.

*Gregory Scott Brown é psiquiatra e autor de The Self-Healing Mind: An Essential Five-Step Practice for Overcoming Anxiety and Depression, and Revitalizing Your Life.