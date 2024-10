Seguir pessoas nas redes sociais pode amenizar a solidão? Pesquisador de Harvard analisa

Você segue criadores de conteúdo em redes sociais, músicos, atores, atletas ou outras pessoas famosas? É um grande fã de personagens fictícios de um livro, programa de TV ou filme? Talvez você acompanhe essas pessoas diariamente porque sente uma conexão, se importa com elas, ou porque simplesmente adora conhecer os mínimos detalhes de sua vida.

Esses laços emocionais unilaterais com pessoas que não conhecemos de fato (ou que não existem de verdade) são chamados de relacionamentos parassociais. Como todos os relacionamentos, eles vêm com riscos e benefícios, diz Arthur C. Brooks, um cientista social, autor best-seller e professor tanto na Harvard Kennedy School quanto na Harvard Business School.

Sentir-se próximo de celebridades ou personagens nas redes sociais tem seus benefícios e riscos, aponta especialista. Foto: progressman/Adobe Stock

Por que desenvolvemos relacionamentos parassociais?

Relacionamentos parassociais tendem a ocorrer devido à nossa tendência natural de nos conectarmos com os outros. "Os seres humanos evoluíram para prosperar em grupos, provavelmente porque há 250 mil anos precisávamos contar com os outros para sobreviver, construindo relacionamentos sociais. E, então, nos tornamos atraídos e nos importamos com pessoas se tivermos uma exposição regular o suficiente a elas", diz Brooks.

Estamos todos expostos regularmente a pequenos detalhes sobre celebridades e personagens fictícios, acompanhando seus dias nas redes sociais ou aprendendo sobre eles através de um programa de TV ou livro. O que nos prende é a conexão emocional, especialmente se a pessoa for cativante.

“Esse é o segredo do sucesso da série de livros Harry Potter e do programa de TV Breaking Bad. A escrita é feita para envolver você emocionalmente”, exemplifica Brooks. “As pessoas podem formar um vínculo mesmo se os personagens forem psicopatas.”

Os benefícios

Esses relacionamentos podem ser um bom complemento para a vida. São capazes de entreter, inspirar, educar ou trazer conforto. Você pode se sentir menos solitário ou como se fizesse parte de um grupo unido ou de um momento cultural, algo que os programas como Friends e Game of Thrones proporcionaram a muitas pessoas.

Formar laços emocionais com pessoas famosas ou fictícias também pode moldar os valores das pessoas. Por exemplo: crianças podem aprender lições sobre certo e errado com personagens com os quais se conectam em programas como Vila Sésamo ou Bluey. Adolescentes ou adultos podem se sentir motivados a trabalhar mais duro se estiverem ligados a atletas campeões, ou a fazer boas ações se admirarem líderes altruístas.

Um estudo com mais de 300 pessoas com idades entre 18 e 35 anos descobriu que relacionamentos parassociais podem até ajudar a reduzir o estigma das condições de saúde mental. Todos os participantes assistiram a um vídeo de alguém que compartilhava informações pessoais com o objetivo de criar um vínculo social. Depois, alguns participantes também assistiram a um vídeo do criador de conteúdo compartilhando seus desafios com o transtorno bipolar. Aqueles que viram ambos os vídeos pontuaram menos em medidas de preconceito sobre condições de saúde mental do que aqueles que viram apenas o primeiro vídeo.

O lado negativo dos relacionamentos parassociais

Enquanto relacionamentos parassociais podem enriquecer sua vida, essas relações unilaterais também são capazes de prejudicá-lo:

Essas pessoas e esses personagens não vão te amar de volta. “Eles são como comida falsa. Têm bom gosto, mas não têm conteúdo nutritivo e não vão satisfazer suas necessidades. Você precisa amar e ser amado em troca para prosperar”, avalia Brooks.

Eles podem contribuir para a solidão e o isolamento se você depender demais deles. E esses fatores estão ligados a riscos aumentados de muitos problemas de saúde crônicos, como depressão, ansiedade, demência e doenças cardíacas, e até mesmo morte prematura.

Eles podem ter uma influência negativa sobre você. Você está adotando ideias insalubres das pessoas que segue? Brooks diz que isso deve ser uma preocupação especial para pais cujos filhos têm relacionamentos parassociais: as mensagens que as crianças absorvem podem estar em desacordo com seus valores — talvez por serem temas políticos controversos ou direcionados a adultos.

Navegando por essas relações

Uma dose de relacionamentos parassociais não traz prejuízos, desde que eles não excluam vínculos da vida real ou distorçam seu pensamento e valores. Mas, como saber se isso está se tornando problemático?

Há dois alertas vermelhos:

+ Pergunte-se se você está muito apegado. Por exemplo: você está pulando o jantar com amigos porque prefere assistir a um programa de TV com um personagem com o qual se importa e quer se conectar?

+ Esteja atento. “Se alguém está tentando te fazer uma lavagem cerebral, dizendo, ‘Eu sou seu amigo, você pode confiar em mim,’ essa pessoa está usando um vínculo social pessoal para incitá-lo a fazer algo, como votar de certa maneira”, avisa Brooks. Ele aponta que celebridades de mídia social tentam estabelecer relacionamentos parassociais com seguidores para obter mais cliques e ganhar dinheiro. “A nova economia é sobre isso: monetizar relacionamentos parassociais em grande escala”, diz Brooks.

Como mudar para conexões mais profundas

Relacionamentos parassociais preenchem uma necessidade. Rolar o feed e seguir celebridades podem diminuir a solidão ou oferecer momentos de alegria e conexão. Mas, se você está se apoiando demais nessas relações unilaterais, Brooks aconselha a olhar com atenção para o que está faltando na sua vida.