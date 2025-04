Será que você precisa de um ‘dia de saúde mental’? Psicóloga de Harvard ajuda a descobrir

Acordou se sentindo exausto, irritado e sobrecarregado? Não está exatamente doente, mas também não se sente bem?

Uma tosse, febre ou náusea são sinais claros de que você deve considerar tirar um dia de licença médica. Mas nem sempre é tão óbvio quando sua carga psicológica aponta para um remédio semelhante — um dia de saúde mental.

O bem-estar psicológico merece olhar cuidadoso e, muitas vezes, um 'dia de saúde mental' pode ajudar a recarregar a bateria emocional Foto: Berit Kessler/Adobe Stock

PUBLICIDADE Deixar de lado todas as responsabilidades, mesmo que por apenas 24 horas, pode ajudá-lo a voltar ao trabalho e à vida com uma perspectiva mais renovada, além de deixá-lo mais calmo, mais capaz e, talvez, até mais produtivo, diz a psicóloga clínica Natalie Dattilo, professora de psicologia na Harvard Medical School. “É interessante que chamamos isso de ‘dia de saúde mental’, o que de certa forma implica que minha saúde mental está abalada e preciso descansar”, diz Natalie. “Talvez eu não esteja exatamente doente, mas sinto que estou a caminho disso e quero evitar que aconteça. Essa é uma forma de preservar a saúde mental.”

Visões diferentes entre as mulheres

Aparentemente, há uma diferença entre os sexos nesse assunto: mais mulheres (50,5%) do que homens (46,3%) acham que é muito importante tirar dias de saúde mental, segundo uma pesquisa de 2024 com 763 americanos que tiraram uma licença dessas no último ano. Enquanto isso, os baby boomers foram o grupo etário mais propenso a descrever os dias de saúde mental como “absolutamente necessários”.

Natalie não se surpreende com o fato de as mulheres considerarem mais importante a necessidade desses dias do que os homens. “Elas estão historicamente e tradicionalmente mais sintonizadas com ideias como essas, porque temos mais conversas com amigas sobre como estamos ou nos sentimos”, diz. “Além disso, a importância de cuidar da nossa saúde mental é mais normalizada para nós, e somos mais propensas a fazer algo a respeito.”

Preste atenção a esses sintomas

Como saber quando é hora de tirar um dia de saúde mental? Você pode se sentir:

Esgotado no trabalho

Sobrecarregado por questões pessoais

Desmotivado

Exausto pelas demandas do trabalho ou da vida

Triste, irritado ou com raiva

Menos produtivo

Mais ansioso ou deprimido do que o normal

Incapaz de dormir de forma consistente

de forma consistente Inclinado a usar álcool ou outras substâncias com mais frequência

“Geralmente, quando pensamos em tirar um dia de saúde mental, estamos lidando com estresse ou esgotamento, o que pode aumentar o risco de depressão ou ansiedade em alguém propenso a essas condições”, avalia Natalie.

Outra pista importante está em nossos relacionamentos. “Você está perdendo a paciência com mais frequência, ficando mais agitado ou irritado sem razão aparente?”, pergunta Natalie. “Às vezes, nossos entes queridos percebem antes de nós o quão perto estamos do esgotamento.”

Estar atento a essas pistas exige um olhar constante para dentro. Natalie recomenda transformar em hábito fazer duas perguntas simples a si mesmo: “Do que eu preciso?” e “como estou me sentindo?” Também é útil avaliar seus níveis de três métricas-chave em uma escala de um a dez: exaustão, apatia e apreensão.

“Quanto antes percebermos que talvez não estejamos indo tão bem assim”, ela diz, “mais cedo podemos agir para evitar que nosso humor piore ainda mais.”

Superando barreiras

Mesmo que seu empregador ofereça dias de saúde mental ou pessoais, tirar um nem sempre é fácil. Pode ser necessário remover ou lidar com obstáculos para isso, sejam eles práticos ou psicológicos. E, às vezes, nós mesmos nos colocamos no caminho, sentindo que o custo de se afastar é maior — seja financeiramente ou logisticamente — do que os benefícios. “Talvez você esteja lidando com um prazo apertado ou não queira sobrecarregar seus colegas de trabalho com sua ausência”, exemplifica Natalie. “Esse é um grande impedimento para muitas pessoas.” Para outras, só de abordar o assunto com o chefe já é intimidante. Mas você não precisa dizer que está tirando um dia de saúde mental se não quiser compartilhar isso. Pode dar o mesmo motivo que usaria ao tirar um dia de licença médica, ou dizer que precisa do dia para cuidar de uma questão de saúde pessoal — o que é verdade.

De qualquer forma, mantenha a conversa simples. “Se estivermos nos sentindo um pouco culpados ou ansiosos, tendemos a dar muitas explicações e mais informações do que o necessário”, comenta Natalie.

Não espere demais

Não tirar um dia de saúde mental quando ele é necessário traz seus próprios riscos, segundo a psicóloga. Se você está lidando com uma condição de saúde mental subjacente pela qual está em tratamento, como depressão ou ansiedade, "o risco de não fazer essas pausas é real", ela diz. "Pode tornar essas condições mais propensas a se intensificarem." Em longo prazo, é sensato se comprometer a tirar um dia de saúde mental com regularidade — talvez trimestralmente ou uma vez a cada dois meses. "A armadilha em que caímos é esperar demais ou adiar, achando que simplesmente não temos tempo agora. Você pode perder a janela de oportunidade a ponto de precisar de mais do que um dia para se sentir reenergizado", diz Natalie. "Pense nisso como uma carga prévia", ela acrescenta. "Em vez de esperar sua bateria descarregar — especialmente se souber que vai enfrentar um período longo em que tirar uma pausa não será possível —, certifique-se de fazer uma pausa preventiva."

O que fazer?

Depois de decidir tirar um dia de saúde mental, a pergunta que surge é: o que fazer com esse tempo tão valioso? Seja o que for, evite ao máximo realizar qualquer tarefa de trabalho — nem mesmo checar e-mails.

Você pode imaginar um dia de mimos, com atividades como dormir até mais tarde, ler um livro, fazer uma massagem ou limpeza facial, fazer uma trilha, encontrar amigos ou colocar hobbies em dia. Mas a ideia de indulgência de muitas pessoas tende para algo mais prático, nota Natalie. Ela suspeita que a maioria das pessoas que tira um dia de saúde mental usa pelo menos parte dele para resolver pendências.

“Elas resolvem coisas em casa que normalmente não conseguem fazer. É uma forma de autocuidado, e isso as faz se sentirem melhor”, ela diz. “Elas não têm mais tarefas pendentes e não se sentem tão sobrecarregadas.”

De qualquer forma, o objetivo não é ser produtivo de forma intencional. “Você merece esse descanso, mas seja intencional e tenha propósito com seu tempo. Não deixe esse tempo simplesmente escorrer pelos dedos”, aconselha a especialista.

Nesse sentido, se você sabe que tem um dia de saúde mental se aproximando, vale a pena planejar com antecedência o que fará. Mantenha uma lista de opções para esse tipo de dia.

“O objetivo é se sentir recarregado e descansado o máximo possível nesse período”, ela diz. “O verdadeiro benefício de tirar um dia de saúde mental, além da pausa em si, é a sensação de empoderamento por cuidar de si mesmo e fazer algo que sabemos que é bom para nós.”

Este texto foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.