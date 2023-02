Sesc Verão oferece atividades de lazer e bem-estar até dia 12/2

Atividades esportivas, ioga, dança: a programação especial de verão do Sesc segue até 12 de fevereiro, com atividades gratuitas, abertas ao público, para toda a família. Com o Tema Pratique Onde Estiver! Como Quiser, trata-se de uma proposta que busca atrair o público para praticar atividades variadas em 40 unidades do Sesc São Paulo.

As unidades Belenzinho, Santo Amaro, Sorocaba e Taubaté construíram quadras de areia que vão permanecer ao longo do ano para a prática de esportes como beach tennis, vôlei de praia, futevôlei e frescobol. A programação completa está em sescsp.org.br/projetos/sesc-verao. Algumas atividades estão sujeitas à lotação.

Natureza Sonora

Ioga com música no projeto Natureza Sonora Foto: Maila Alves

No projeto Natureza Sonora, do músico e jornalista Roger Marza, ele participará de aula de ioga com música e práticas corporais com música no deque do lago do Sesc Interlagos, em São Paulo, amanhã e no dia 12, às 11 horas.

Marza faz improvisações com sons de pássaros, cigarras, baleias, sons de ondas do mar e de rio, paisagens sonoras que estão presentes em seus álbuns Alma da Terra (2021), Maritacas Flow (2021), Praia do Sancho (2022), Vento do Cerrado (2022) e Chuva de Oceano (2022).

As paisagens sonoras da natureza foram gravadas pelo cientista Raul Rio Ribeiro, coordenador da ONG Ocean Sound, pelo professor Linilson Padovese, coordenador do Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da USP, pelo cineasta, músico e jornalista capixaba Sidemberg Rodrigues e pelo próprio Marza.

Bike, skate e escalada

O Sesc Itaquera realiza oficinas para ensinar crianças a andar de bicicleta (às quartas-feiras) e skate (às quintas), sempre às 9h30. Haverá uma aula extra no dia 10, sábado, às 9h30. No Sesc Bom Retiro, as crianças podem fazer escalada boulder hoje, das 11h às 17h.

Miniespoertes

A Arena Sesc Verão fica até hoje em frente ao Poupatempo da Sé, bem no centro de São Paulo. A pedida são os miniesportes, como futebol, badminton e minigolfe, além de arco e flecha, jump rope e oficina de construção de cordas. A programação começa às 9 horas.

Floorball

Você já ouviu falar nesse esporte? Vindo da Suécia (o nome significa bola ao chão), o esporte mistura o hóquei com o futsal e foi criado na década de 1970. O jogo tem uma bola própria, bem leve. As oficinas acontecem no Sesc 24 de Maio até amanhã, às 12h30.

Oficinas com atletas

A ginasta Flávia Saraiva participará de uma oficina no Sesc Catanduva, no interior de São Paulo Foto: Mike Blake/Reuters

Diversos atletas vão passar ao público sua experiência nos esportes em oficinas. A ginasta Flávia Saraiva participa de um bate-papo para contar detalhes da sua trajetória e participar de uma vivência da modalidade no Sesc Catanduva, no interior de São Paulo, dia 11, às 14h. Flávia conquistou uma medalha de bronze por equipes e o bronze individual geral no Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. E participou da Olimpíada do Rio, em 2016 (terminou em quinto lugar na trave). Em Tóquio, em 2021, ela sofreu uma lesão.

A atleta de handebol Meg Montão, que esteve em duas Olimpíadas (Sydney 2000 e Atenas 2004), vai participar de uma vivência no esporte dia 11, das 12h às 14h, no Sesc Vila Mariana. A jogadora Tiffany Abreu, do Osasco, realiza oficina no Sesc Guarulhos, hoje, às 15h30.

Dança

Quer treinar uns passos de samba para o carnaval? O Sesc Vila Mariana realiza uma oficina de dança aos sábados, às 18h, até dia 11. No Sesc Santana, a oficina de breaking – que será modalidade olímpica em 2024 – ocorre hoje, às 16h. Em ritmo de carnaval, Cristiane Santos ensina passos de frevo hoje e amanhã, às 10h30 e às 11h30, no Sesc Consolação. As vagas são limitadas.