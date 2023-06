Seu Jorge não tem sintomas de febre maculosa, após show em fazenda que registra surto da doença

O cantor, compositor e ator Seu Jorge, de 53 anos, está bem, sem nenhum sintoma de febre maculosa, segundo divulgou sua assessoria de imprensa nesta quarta-feira, 14. No dia 3, ele fez show na Fazenda Margarida, em Campinas.

Três pessoas que estiveram no mesmo local uma semana antes, em 27 de maio, para outro evento, morreram vítimas de febre maculosa, segundo a prefeitura de Campinas. Outros três possíveis casos aguardam confirmação por exame laboratorial – uma pessoa morreu e duas estão internadas. Desse trio, duas pessoas (entre elas a que morreu) estiveram na fazenda no dia 27 de maio e uma terceira foi ao show do Seu Jorge em 3 de junho.

A assessoria de imprensa do artista divulgou nota segundo a qual “a saúde do Seu Jorge e de sua equipe está preservada e ninguém apresentou qualquer tipo de sintoma. Em vista disso, gostaríamos de reforçar que o cantor seguirá realizando sua agenda de shows normalmente”.

Seu Jorge está sem nenhum sintoma de febre maculosa, segundo a assessoria de imprensa do cantor Foto: Augusto Mestieri

A febre maculosa é causada por duas espécies de bactérias, ambas transmitidas pela picada do carrapato-estrela, que costuma se hospedar em cavalos, bois e capivaras. O período de incubação da doença é de até 15 dias – portanto, quem esteve no show do Seu Jorge continua até o próximo dia 18 dentro do período em que a doença pode se manifestar. Entre os principais sintomas estão: febre alta, dor no corpo, dor da cabeça, falta de apetite e manchas avermelhadas na pele.

As três pessoas cuja morte por febre maculosa já foi confirmada são uma mulher de 36 anos, de São Paulo, que morreu em 8 de junho; um homem de 42 anos, morador de Jundiaí, que morreu em 8 de junho; e uma mulher de 28 anos, de Hortolândia, que morreu na mesma data. Todos estiveram na fazenda Margarida em 27 de maio.

Um adolescente de 16 anos, de Campinas, morreu em 13 de junho e a causa ainda está em investigação. Uma mulher de 40 anos, de Hortolândia, está internada em hospital particular de Campinas aguardando resultado de exames. Esses dois também estiveram na Fazenda Margarida em 27 de maio.

Uma mulher de 38 anos, moradora de Campinas, esteve na fazenda em 3 de junho e está internada em um hospital de Campinas aguardando resultado de exames.

As ocorrências já caracterizam um surto de febre maculosa e o distrito de Joaquim Egídio é considerado área de risco para a doença. A Secretaria de Estado da Saúde fez um alerta nesta quarta-feira para que as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, no período de 27 de maio a 11 de junho, e apresentarem febre e dor pelo corpo, dor cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, procure atendimento médico imediatamente e informe ao médico que esteve na região. Dos 12 casos confirmados da doença neste ano no Estado, três foram de pessoas que estiveram nos eventos realizados no local.