Seu vaso sanitário é mais nojento do que você pensa. Oito dicas para deixá-lo mais limpinho

THE WASHINGTON POST - Se há um lugar na casa que a maioria das pessoas provavelmente concorda que requer uma faxina regular, este lugar é o vaso sanitário. Mas, mesmo que o seu pareça brilhante, limpá-lo de verdade pode ser complicado, pois ele oferece condições ideais para todos os tipos de bactérias, fungos e vírus.

Changjie Cai, cientista de aerossóis do Hudson College de Saúde Pública da Universidade de Oklahoma, dirige um laboratório que estuda o que se esconde no vaso sanitário e o que cada descarga pode mandar pelos ares. Uma conclusão de sua pesquisa: “Às vezes, não prestamos atenção à limpeza da parte de baixo do aro. A coisa pode ficar bem desagradável”, diz ele. “A salmonela pode persistir ali por muito tempo – até meses – porque tem o ambiente perfeito.” Não é a única: estafilococos e E. coli também podem se esconder por ali.

A seguir, uma visão mais especializada sobre seu vaso sanitário – e conselhos passo a passo sobre como desinfetá-lo adequadamente.

Os utensílios ideais para limpar o vaso

Escolher a escova certa é fundamental. Opte por uma angulada com cerdas duras, que fará um trabalho melhor acessando a parte inferior da borda e o orifício no fundo do vaso. Uma escova de dentes velha também funciona bem para passar por baixo da borda. A Good Housekeeping recomenda limpar sua escova de banheiro após cada uso, enchendo seu suporte com água quente e sabão, enxaguar a escova e depois repetir o processo com água fria e um pouco de alvejante. Se você seguir esse processo e a escova ainda não parecer limpa, está na hora de trocá-la.

Quando se trata de se proteger, as luvas de borracha (destinadas apenas para uso no banheiro) são uma ótima opção, porque se estendem quase até o cotovelo. Os profissionais da Molly Maids também recomendam o uso de uma máscara, principalmente se a ventilação for abaixo da média e você estiver usando produtos que exijam um bom fluxo de ar para serem seguros, como o alvejante.

Escolha produtos de limpeza que desinfetem

O Instituto Americano de Limpeza aconselha apenas o uso de um “desinfetante” no vaso sanitário – mas há tantos no mercado que a escolha é confusa. Uma dica crucial: se o rótulo prometer que o produto “mata 99,9% dos vírus e bactérias”, isso significa que a Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) verificou que ele fará o trabalho. Os limpadores de vasos sanitários Lysol e Clorox, por exemplo, são verificados, assim como os sprays desinfetantes para banheiros dessas mesmas marcas (que podem ser usados na parte externa do vaso sanitário).

Escolher os produtos de limpeza ideais é fundamental para uma limpeza adequada Foto: Kelly Sikkema/Unsplash.com

Para uma abordagem mais simples, o bom e velho alvejante doméstico continua sendo indiscutivelmente a melhor opção para matar germes. A EPA recomenda uma proporção de 1/3 xícara de alvejante líquido para 4 litros de água. (Se você usar alvejante, tenha muito cuidado com a ventilação do banheiro).

Embora muitas pessoas recorram ao vinagre branco na hora de limpar, sua capacidade de desinfetar é limitada, de acordo com a NSF International, uma organização que testa produtos e desenvolve padrões de saúde pública. Mas vale a pena adicioná-lo ao seu arsenal de limpeza do banheiro se você estiver enfrentando manchas difíceis. Tente limpá-las com uma pasta de três partes de bicarbonato de sódio para uma parte de vinagre branco, uma maneira segura e eficaz de remover a sujeira.

E pode esquecer aquelas pastilhas à base de alvejante para o vaso sanitário que prometem uma limpeza contínua. Elas podem danificar as juntas e vedações de borracha do vaso. Além disso, a ASPCA adverte que elas não são saudáveis para animais de estimação que bebem água do vaso.

Ventile o banheiro adequadamente

Antes de começar a limpeza, ligue o exaustor do banheiro ou abra uma janela. Entre os vapores dos produtos de limpeza e tudo o que é lançado no ar durante a lavagem, é essencial ter uma ventilação adequada.

Comece com uma limpeza nas superfícies

Para higienizar adequadamente o vaso sanitário, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), as superfícies primeiro devem estar livres de sujeira visível que possam obstruir o desinfetante. Então, se você pode ver sujeira como cabelo, mofo e sabe-se lá mais o quê, é importante fazer uma limpeza inicial nas partes externas, como o assento, e uma escovação preliminar no vaso.

Diminua o nível de água no vaso sanitário

Abaixar o nível da água não requer um encanador. Em alguns vasos, você pode simplesmente desligar o abastecimento de água e dar descarga. Se isso não funcionar, esvazie o vaso despejando cerca de 6 litros de água – qualquer um dos métodos simulará uma descarga, evitando que o vaso volte a encher.

Embora esta etapa possa parecer um exagero, nós tentamos e podemos atestar que é uma virada de jogo. Menos água deixa a limpeza do vaso um pouco melhor porque você não se molha tanto. Reduzir a água minimiza os reflexos, dando uma visão mais clara do que está acontecendo no vaso, e permite que os produtos de limpeza funcionem melhor, já que não ficam tão diluídos e passam mais tempo em contato direto com o vaso sanitário.

Esfregue o vaso

Use uma escova com cerdas dura para limpar o vaso Foto: Liliana Drew/Pexels.com

Agora você pode começar a trabalhar de verdade. Aplique o produto de limpeza e pegue a escova. Capriche ao esfregar a parte inferior da borda, bem como o fundo do vaso. Cai diz que ambas são áreas muitas vezes negligenciadas e difíceis de ver que tendem a ficar vulneráveis a microorganismos – essencialmente, colônias viscosas que se grudam às superfícies.

Seja paciente

Um erro comum é dar descarga imediatamente no produto de limpeza, minimizando sua eficácia. “Se você quer desinfetar, precisa dar tempo de contato suficiente” ao desinfetante, diz Cai. Siga as instruções no rótulo ou, se não tiver certeza, o CDC recomenda aguardar pelo menos um minuto.

Desinfete o exterior do vaso

A etapa final é desinfetar as partes externas. Borrife e limpe a parte superior e inferior do assento, a base do vaso sanitário, a parte superior e inferior da tampa, o botão de descarga e as dobradiças que conectam a tampa ao vaso. E não se esqueça: cada descarga manda todos os tipos de germes para além dos limites do vaso sanitário, então tome cuidado para limpar o resto do banheiro regularmente também.

TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU