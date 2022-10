Sexualidade no espectro autista

“Autista transa? Essa é uma das perguntas que mais recebo no Instagram, bizarro isso, né?” Juliana Maia, 25, criadora de conteúdo e mestranda em neurociências, se espanta como afetos e sexualidade dentro do espectro despertam curiosidade. A maneira caricata como o autismo é entendido estende a dificuldade com o toque a apuros no sexo. Ou cria, junto com o hiperfoco nessa área, uma máquina de sexo.

Sua pesquisa no campo da esquizofrenia, com pontos de contato com Alzheimer, TEA e outros transtornos, não foi suficiente para que ela se entendesse no espectro. Quem percebeu foi a irmã, que faleceu de covid em 2020.

“Eu não falava no laboratório que sou autista por conta de estereótipos. A maioria se retém nas palavrinhas do DSM, como se isso definisse um autista, e tem bem mais coisa aí”, diz, se referindo ao Manual de Estatística sobre Transtornos Mentais. No entanto, um de seus vídeos, nos quais ela fala sobre a vida no espectro, foi compartilhado em um perfil nas redes sociais e chegou aos colegas de trabalho de Juliana. “Nossa relação mudou para melhor.”

Leia também A arte imita a vida quando se trata de autismo? A maneira como a história do TEA está sendo contada nos filmes e séries segue em transformação

Não foi fácil aceitar o diagnóstico. “Foi no Tik Tok que vi autistas de verdade e percebi minhas características. Fiquei no hiperfoco de ser autista até encontrar uma médica que tinha especialização em autistas LGBT+.” Juliana já tinha se entendido como uma mulher lésbica, e isso a ajudou na compreensão do autismo.

“Me descobrir como lésbica foi uma porta para me aceitar como autista. Namorei homens, e não era uma coisa satisfatória”, conta. “Hoje entendo que a falta de compreensão do que sentia era a alexitimia.” Alexitimia é a incapacidade de um indivíduo para descrever e identificar emoções, que causa uma inabilidade em desvendar o caminho emocional complexo, algo comum em autistas.

Lidar com a questão social foi mais difícil do que lidar com a família de perfil liberal. “Autistas têm a questão de seguir padrões rigidamente. Ser lésbica, para mim, era impensável. Entrar na faculdade expandiu minha cabeça, via a galera livre e feliz e pensei, tá tudo bem ser como sou.”

Continua após a publicidade

Tratar sobre a vida no espectro no Instagram e no Tik Tok, para Juliana, é uma forma de prevenção ao suicídio. “As estatísticas apontam que as chances de alguém no TEA tentar cometer suicídio, ou ter a intenção, são três vezes maiores. Vivi em depressão profunda até ter o diagnóstico”, conta ela, nível de suporte 2, com TDAH e Altas Habilidades, termo técnico para o antigo superdotado.

Para quem convive com pessoas no espectro, o essencial é a paciência e o respeito. “Talvez eu seja uma pessoa meio difícil de conviver. Agora, se você entende quem sou, não tem problema comigo”, diz. “A diversidade humana é uma maravilha. Sinto finalmente que faço parte, que não sou descartável.”

Você é uma pessoa essencial, Ju, mais do que imagina.

reference