Sim, pessoas bagunceiras podem aprender a ser mais organizadas; veja como

THE WASHINGTON POST – Às vezes parece que algumas pessoas nasceram para arrumar tudo e que outras estão programadas para criar desordem. Mas especialistas dizem que isso simplesmente não é verdade. Longe de serem inatas, essas tendências são, em boa parte, adquiridas ao longo do tempo. “Somos produto dos nossos ambientes de aprendizagem – ninguém nasceu para ser organizado ou bagunceiro”, diz Joseph R. Ferrari, professor de psicologia na Universidade DePaul, em Chicago, que pesquisa a procrastinação e a desordem. “A organização pode ser aprendida ou desaprendida, assim como a bagunça pode ser aprendida ou desaprendida”.

Pessoas bagunceiras podem aprender a ser mais organizadas Foto: New Africa/Adobe Stock

Então, se seu companheiro ou filho bagunceiro pensa que simplesmente não nasceu com o gene da arrumação – ou se você também pensa isso sobre si – talvez esteja na hora de repensar as coisas.

Também existem bons motivos para tentar viver com mais organização, até mesmo porque conviver com a bagunça pode gerar estresse. Um estudo publicado em uma edição de 2016 do Journal of Environmental Psychology revelou que viver em meio à desordem compromete a sensação de bem-estar psicológico das pessoas.

Mas isso não significa que você precise entrar em pânico – “organização” significa coisas diferentes para pessoas diferentes. O importante, dizem os especialistas, é descobrir o nível de organização que funciona para cada pessoa, e não sofrer por um ideal irrealista.

“Organização é projetar um sistema no qual você possa encontrar o que precisa, quando precisa – é a ordem que ajuda você e seus objetivos”, diz Julie Morgenstern, especialista em organização e gerenciamento de tempo em Nova York e autora de Organizing from the Inside Out e Shed Your Stuff, Change Your Life. “Quando adota esse propósito superior, você se livra dos julgamentos”.

Aqui vão maneiras fáceis de organizar seu espaço.

Continua após a publicidade

Pense em por que você quer uma vida mais organizada

Um dos primeiros passos é avaliar o que está atrapalhando as coisas. Um estudo publicado em uma edição de 2023 do International Journal of Environmental Research and Public Health investigou os fundamentos da desordem e descobriu que os fatores mais comuns eram hesitação, indecisão ou resistência à pressão social para a arrumação. Diante disso, vale a pena identificar seus motivos para querer uma vida mais organizada – motivos que sejam importantes para você, não para os outros.

“O objetivo final não é a arrumação em si”, diz Shira Gill, especialista em organização na área da baía de São Francisco e autora de Minimalista e Organized Living. “A arrumação é uma ferramenta que você pode usar para chegar mais perto dos seus objetivos”.

Talvez você queira receber amigos a qualquer momento. Talvez não aguente mais o estresse e a sobrecarga de trabalho por causa da desordem em casa. Ou talvez você não queira mais perder tempo procurando coisas que deveria encontrar rapidamente. Se você associar sua vontade de organização à vida que quer ter, diz Gill, terá mais incentivos para enfrentar o processo.

Experimente o método da “pista de esqui”

Em seu livro Home Therapy, Anita Yokota, terapeuta licenciada e designer de interiores em Los Angeles, descreve uma abordagem de organização que encara os ambientes bagunçados como se fossem uma pista de esqui: em vez de tentar descer direto pela encosta íngreme, o que seria desafiador, ela recomenda movimentos de zigue-zague – ou seja, trabalhar em um lado e depois no outro, arrumar um canto ou seção de um cômodo antes de passar para outra área.

Continua após a publicidade

Ziguezaguear pelo espaço cria pequenos sucessos à medida que você avança, dando mais motivação para você continuar, diz ela em entrevista. “Em termos psicológicos, é motivação suficiente para terminar a sala inteira, porque você tem aquela sensação de estar fazendo as coisas”.

Para ter mais motivação, arrume uma parte de um cômodo e depois parta para outro Foto: Chalabala/Adobe Stock

Diminua o volume de coisas na sua casa

“Para começo de conversa, a maioria das pessoas tem um problema de volume e muitas coisas para gerenciar”, diz Gill. Antes de tentar organizar seus pertences, é importante fazer uma triagem, decidindo o que você quer guardar e o que pode ir embora.

Para fazer a distinção, Gill recomenda se perguntar: este item se enquadra na visão que tenho para a vida que desejo? Agrega valor ou bagunça minha vida diária? Vale o espaço que está ocupando na casa?

Crie uma caixa temporária

Embora seja fácil se desfazer de coisas que estão quebradas, duplicadas ou obsoletas, ou que você simplesmente não usa mais, os itens sentimentais são uma decisão bem mais difícil. É aqui que uma “caixa temporária” pode ser útil.

Continua após a publicidade

Use essa caixa para guardar temporariamente coisas sobre as quais você não tem certeza, explica Yokota. Depois de separar os itens que você sabe que quer guardar, jogar fora ou doar, use a caixa temporária para ganhar um tempo para fazer as escolhas mais difíceis.

“Deixe os itens ali por 24 a 48 horas, para que você possa processar seus sentimentos de ambivalência e decidir se quer guardar ou jogar fora”, diz Yokota. Você pode colocar uma caixa temporária em cada cômodo ou área em que estiver trabalhando.

Dê a todas as coisas um lugar que faça sentido para você

Avalie o que funciona e o que não funciona em determinado espaço e, em seguida, crie sistemas que proporcionem acesso fácil ao que você quer ou precisa. “Boa parte da organização é saber onde cada coisa deve ficar”, diz Darby Saxbe, professora de psicologia na Universidade do Sul da Califórnia. Tente agrupar coisas semelhantes e criar para cada grupo de itens um local adequado.

Comece com um espaço pequeno – digamos, a gaveta de tranqueiras da sua cozinha ou do móvel de cabeceira – e use bandejas, caixas ou cestos para agrupar itens que têm a ver um com os outros. Mas não se esqueça: “Organizar é conseguir encontrar as coisas, não as guardar para sempre”, diz Morgenstern.

Crie rituais de arrumação de 15 minutos

Continua após a publicidade

Reservar um pouco de tempo para se organizar deixa o processo menos assustador. É por isso que Gill recomenda definir um cronômetro (no celular, por exemplo) e organizar uma área – como a gaveta da escrivaninha ou o armário embaixo da pia da cozinha – por 15 minutos.

“Conseguir uma vitória em 15 minutos dá energia e motivação para enfrentar a área seguinte”, diz ela. “Quando um cômodo estiver arrumado, vá para o próximo”.

Adote uma nova atitude

Para manter seu ambiente mais arrumado e organizado, Gill recomenda adotar o mantra “não largue, guarde”. Se você fizer uma pausa assim que chegar em casa e passar conscientemente alguns minutos colocando a correspondência no lugar certo ou pendurando a bolsa ou a coleira do cachorro, integrando essas etapas na sua vida diária, vai evitar que a bagunça se acumule.

Além disso, adquira o hábito de colocar as coisas de volta no lugar certo depois de usá-las, diz Morgenstern. Isso inclui jogar as roupas sujas no cesto ao final do dia e lavar a louça após as refeições. “Você precisa de uma mudança de mentalidade”, diz Morgenstern. Em vez de deixar seus pertences em qualquer lugar, “tente prepará-los para o próximo uso. É um pequeno presente para você mesmo”.

Stacey Colino é escritora especializada em saúde e psicologia. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU