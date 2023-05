Sírio-Libanês terá faculdade com três cursos de graduação na área de saúde; veja quais

O Hospital Sírio-Libanês anunciou nesta sexta-feira, 19, a criação de uma faculdade e a abertura de três cursos de graduação na área da saúde, com vestibular previsto para este ano e início das aulas em 2024. O anúncio veio após a instituição obter credenciamento para funcionar junto ao Ministério da Educação (MEC), conforme portaria do órgão publicada na última quinta-feira, 18.

Os três primeiros cursos oferecidos pela Faculdade Sírio-Libanês serão Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia, todos na modalidade presencial. As inscrições para o vestibular terão início na segunda quinzena de julho e o exame acontece em novembro.

A instituição já anunciou que oferecerá “futuramente” também o curso de Medicina. Em entrevista ao Estadão no ano passado, o CEO do Sírio, Paulo Nigro, disse que a previsão era que a graduação fosse aberta até 2024. No material divulgado nesta sexta para a imprensa, o plano da abertura da graduação é mantido, mas sem previsão de data.

As aulas acontecerão em um novo prédio na Bela Vista (região central de São Paulo), próximo à Avenida Paulista. De acordo com o Sírio-Libanês, o local terá 11 andares com “estrutura de ponta, salas equipadas com instrumentos de ensino de última geração e laboratórios de simulação”.

Imagem que simula como será um dos laboratórios da Faculdade Sírio-Libanês Foto: Divulgação/Sírio-Libanês

Atualmente, a instituição oferece cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, programas de residências médicas e multiprofissionais, cursos de atualização, entre outras atividades de ensino e capacitação. De acordo com o Sírio-Libanês, os cursos recebem cerca de 18 mil alunos por ano.

De acordo com a instituição, os estudantes das graduações terão um programa de desenvolvimento, carreira e políticas de incentivo e outro de apoio psicopedagógico, inclusão e diversidade, com uma “personalização no processo de aprendizagem”.

Em nota, o CEO do hospital ressaltou que os cursos contemplarão as competências teóricas e práticas, “com rotações clínicas e estágios nos melhores centros de saúde do País, além de aulas espelho internacionais, dupla titulação e intercâmbios para as áreas de ensino e pesquisa”.

O Sírio-Libanês não divulgou quantas vagas serão oferecidas em cada curso nem os valores das mensalidades das graduações.