Solidão nas festas de fim de ano: veja cinco passos simples para lidar com o sentimento

As festas de fim de ano são um momento de alegria e união, mas para muitos também podem estimular sentimentos de solidão. Não há estatísticas abrangentes sobre quantas pessoas sentem falta de conexão nesta época do ano, mas há pistas: uma pesquisa da AARP de 2017, por exemplo, descobriu que 31% dos adultos com 18 anos ou mais se sentiram solitários durante o período de fim de ano. E as últimas temporadas foram especialmente tensas: a pandemia de covid-19 levou a um aumento global da solidão, que os especialistas descrevem como a diferença entre quanta conexão uma pessoa deseja e quanto realmente tem.

“Solidão e isolamento não são a mesma coisa”, disse Kory Floyd, professor de comunicação da Universidade do Arizona e autor de “The Loneliness Cure”. “A solidão é subjetiva. Durante as festas, você pode estar rodeado de amigos e familiares e se sentir totalmente sozinho. Por outro lado, você pode estar sem companhia e se sentir completamente em paz”.

Todo mundo se sente sozinho de vez em quando, e faz sentido que, para alguns, esse sentimento atinja o ápice nas festas de fim de ano, quando as expectativas são altas, disse Julianne Holt-Lunstad, professora de psicologia e neurociência na Brigham Young University.

Ela observou que a solidão é biologicamente motivada – uma espécie de alarme interno que nos leva a atender nossa necessidade básica de conexão. Nesse sentido, curtos períodos de solidão fazem parte da experiência humana tanto quanto sentir fome ou sede, disse Julianne Holt-Lunstad. (A solidão crônica é diferente porque é mais prolongada, disse ela, e pode ser tratada de forma eficaz por meio da terapia cognitivo-comportamental.)

Quando a solidão bate, é possível se ajudar e aliviar o sentimento, dizem os especialistas. Estas cinco estratégias podem ajudar.

Faça algo pelos outros

O voluntariado é um remédio comprovado contra o estresse e os sintomas depressivos e pode ser particularmente eficaz para diminuir os sentimentos de isolamento. Isso ocorre porque a solidão tende a atrair a atenção das pessoas para dentro, enquanto a doação a direciona para fora, disse Floyd. “Você está se concentrando na alegria e no conforto que pode trazer aos outros”, acrescentou.

Normalmente, há muitas oportunidades de voluntariado nesta época do ano. Sites como VolunteerMatch e AmeriCorps podem direcioná-lo para opções presenciais e virtuais.

Pequenos gestos também ajudam a aliviar a sensação de isolamento. Julianne Holt-Lunstad liderou uma pesquisa mostrando que realizar pequenos atos de bondade para com os vizinhos – como deixar compras, regar suas plantas ou simplesmente conversar um pouco – pode ajudar as pessoas a se sentirem menos solitárias. “Essas pequenas coisas foram suficientes para mostrar melhorias na solidão”, disse ela. “Isso é algo muito fácil, que qualquer um pode fazer.”

Use sua criatividade

Há pesquisas crescentes ligando a expressão criativa à redução da solidão, disse a professora Julianne Holt-Lunstad. Por exemplo, um estudo recente descobriu que, durante a pandemia, as pessoas relataram sentir-se menos solitárias nos dias em que eram mais criativas do que o normal, mesmo que fizessem a atividade sozinhas.

A expressão criativa pode assumir muitas formas, disse Holt-Lunstad. Você pode pintar ou fazer artesanato. Talvez você escreva ou toque um instrumento. Talvez você aceite aquele projeto faça você mesmo em sua casa.

Se a criatividade não vem naturalmente para você, observou Holt-Lunstad, você ainda pode colher os benefícios passando o tempo com outras pessoas que estão fazendo coisas criativas. Por exemplo, ela disse, você poderia ir a um concerto de música ou apresentação de férias. Isso tem a recompensa adicional de tirar você de casa e colocá-lo na companhia de outras pessoas. Isolamento social e solidão não são sinônimos, mas estão ligados.

Desafie suas narrativas internas

A fantasia de férias mágicas sem fim e reencontros profundos e significativos com entes queridos pode deixar qualquer um decepcionado.

Kory Floyd sugeriu um “reenquadramento”, uma tática que ele usa com frequência em sua própria vida. Trata-se de desafiar sua conversa interna para mudar sua perspectiva, perguntando a si mesmo: o que é a narrativa doentia que está passando pela minha cabeça agora e como eu poderia mudá-la?

Por exemplo, se você estiver tendo uma pequena reunião familiar, concentre-se em apreciar as pessoas que estão participando, em vez de se concentrar nas que não estão. Se você está longe de casa e sente falta de alguma tradição favorita, faça uma lista de outros elementos da estação que lhe trazem alegria e direcione sua atenção para eles. Floyd recomendou anotar tudo e retornar a esse exercício de “reenquadramento” nos momentos em que você se sentir voltando aos padrões de pensamento negativo.

A gratidão também pode servir como um poderoso antídoto para a solidão, disse Holt-Lunstad, porque ajuda a concentrar seus pensamentos no que você tem, e não no que está faltando. Escreva pelo que você é grato ou diga a alguém que você aprecia, o que tem a vantagem adicional de promover a conexão. “Deixe as pessoas saberem o quanto elas significam para você”, disse ela.

Veja o tempo sozinho como uma oportunidade

Se você está passando mais tempo sozinho do que gostaria, faça um esforço para fazer algo para você com esse tempo, disse Floyd. Dê um passeio ao luar. Perca-se em um livro. Asse sua sobremesa favorita e coma imediatamente. “Transforme a experiência da solidão em algo positivo”, disse Floyd.

Michelle Munson, professora da Silver School of Social Work da Universidade de Nova York, que estuda o isolamento social, disse que é uma boa prática planejar com antecedência quando surgirem sentimentos difíceis.

“Tenha um conjunto de atividades que façam você se sentir bem”, disse ela, acrescentando que você deve se esforçar para estar atento durante esses momentos. Portanto, respire fundo e saboreie essas experiências.

Faça as pazes com a sua solidão

Uma das partes difíceis de se sentir sozinho nas festas de fim de ano é a sensação de que você é o único nessa situação. Todos os especialistas entrevistados para esta matéria disseram que pode ser útil lembrar-se de que isso simplesmente não é verdade. Embora estratégias como reenquadrar seus pensamentos e cultivar a gratidão possam ajudar a mitigar a solidão e a tristeza, também é importante não negar seus sentimentos.

“As festas de fim de ano são uma época em que refletimos sobre os relacionamentos perdidos”, disse Floyd. Você pode estar sentindo falta de alguém que faleceu ou de um familiar com quem você não tem mais contato.

Seja gentil consigo mesmo. “O que pode ser reconfortante para nós, como humanos, é nos permitir sentir saudade, a dor da perda e até solidão”, disse Munson, “em vez de nos sentirmos constrangidos ou envergonhados com os sentimentos que experimentamos”.