Dia Mundial do Sono: Veja dicas para dormir bem

Por ser um dos pilares da saúde, o sono regula processos como memória, metabolismo, funcionamento cardiovascular e até circulação do sangue. Muitas pessoas, no entanto, enfrentam muitas dificuldades na hora de dormir. Neste “Dia Mundial do Sono”, reunimos reportagens com dicas para te ajudar a ter uma noite tranquila.

1 - Leia: Sono ruim afeta 65% dos brasileiros; mulheres sofrem mais

Estudo feito por cientistas da USP e da Unifesp e publicado na Sleep Epidemiology em 2022 mostra que 65,5% da população relata problemas relacionados ao sono. As mulheres são as mais afetadas: respondem por um terço dos casos, um dado recorrente em outros estudos nacionais e internacionais.

2 - Leia: Como dormir bem? Veja cinco dicas para melhorar o seu sono

“Há hábitos que todo mundo pode incrementar para que o sono aconteça de modo saudável”, explica Daniel Borges, psiquiatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, referindo-se à famosa higiene do sono, uma estratégia para lidar com o sono ao longo do dia e mantê-lo no horário adequado.

3- Leia: Você está dormindo de forma correta? Saiba como identificar sinais

Para tentar melhorar a qualidade do seu sono, é essencial lidar com o estresse e a ansiedade. Tente não levar os problemas do dia a dia para a cama, e isso inclui as conversas de WhatsApp ou e-mails de trabalho.

Caso acorde durante à noite e esteja sem sono, procure levantar e fazer uma atividade relaxante, como ler, ouvir músicas tranquilas ou realizar exercícios de respiração. Foto: Nevy Nadao/ Creative Commons

4 - Leia: Depressão na gravidez? Um sono melhor pode ser a saída - e mais ajuda dos maridos também

Pesquisa sobre as consequências da interrupção do sono fora da gravidez e pós-parto é substancial e convincente: a interrupção aguda do sono pode ser incapacitante.

5 - Leia: O que fazer ao perder o sono durante a madrugada?

6 - Leia: De quantas horas de sono você precisa? Saiba por que esse tempo varia para cada pessoa

“Não existe um número mágico de horas de sono para todos”, explica Neil Stanley, consultor do sono e autor do livro How to Sleep Well (Como dormir bem, em tradução livre). “Devemos descobrir as horas certas para nós”, disse.

7 - Leia: O que o sono e o estresse têm a ver com o coração?

Para manter o coração saudável, é fundamental resolver os problemas de sono e aprender maneiras mais saudáveis de responder ao estresse. Exercícios de relaxamento, atividades físicas e melhoria da conexão com amigos e familiares podem fazer toda a diferença.

8 - Leia: Como dormir mal pode fazer você comer mais

Se você está entre os milhões de adultos que são cronicamente privados de sono, pesquisas sugerem que dormir apenas uma hora adicional a cada noite pode levar a melhores hábitos alimentares e pode até ajudar você a perder peso.