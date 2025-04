Sonolência diurna na terceira idade pode aumentar o risco de demência, aponta estudo

Mulheres mais velhas que sentem sonolência diurna crescente têm o dobro de risco de desenvolver demência em um período de cinco anos. A constatação é de um estudo publicado na revista científica Neurology, que reforça a importância de monitorar padrões de sono dos idosos como um possível indicador de risco para doenças neurodegenerativas.

Sonolência diurna entre indivíduos mais velhos merece atenção especial Foto: fizkes/Adobe Stock

PUBLICIDADE Para chegar à conclusão, os pesquisadores analisaram 733 mulheres, com idade média de 83 anos, que não tinham nenhum comprometimento cognitivo ou demência no início do estudo. Elas foram acompanhadas por cinco anos e usaram dispositivos de pulso para monitorar seus padrões de sono e ritmo circadiano por três dias no início e por mais três dias no final da pesquisa. O ritmo circadiano é o nosso “relógio biológico” e influencia diretamente nos padrões de vigília e sono, além de regular diversas outras funções do organismo. Os pesquisadores notaram que, no período, 164 participantes (22%) apresentaram comprometimento cognitivo leve e 93 (13%) desenvolveram demência. Eles observaram ainda que mais da metade delas (56%) tiveram grandes mudanças nos padrões de sono, que foram classificados em três formas:

Sono estável ou pequenas melhorias: observado em menos da metade das participantes (44%), significa que elas mantiveram os parâmetros de sono estáveis;

observado em menos da metade das participantes (44%), significa que elas mantiveram os parâmetros de sono estáveis; Sono noturno em declínio: os pesquisadores constataram que 35% das mulheres tiveram uma piora na qualidade do sono noturno, apresentando maior dificuldade para iniciar ou manter o sono; ou maior número de despertares prolongados no meio da noite;

os pesquisadores constataram que 35% das mulheres tiveram uma piora na qualidade do sono noturno, apresentando maior dificuldade para iniciar ou manter o sono; ou maior número de despertares prolongados no meio da noite; Sonolência crescente: 21% das mulheres apresentaram maior sonolência diurna, com aumento da duração e quantidade de cochilos ao longo do dia.

Entre as mulheres do grupo de sono estável, 8% desenvolveram demência, enquanto esse percentual foi de 15% no grupo com sono noturno em declínio e de 19% entre aquelas que apresentavam sonolência crescente.

Após realizarem ajustes para idade, educação, raça e fatores de saúde (como diabetes e pressão alta), os pesquisadores descobriram que as participantes no grupo de sonolência crescente tinham o dobro do risco de demência em comparação com aquelas no grupo de sono estável. Nenhuma associação foi encontrada no grupo de sono noturno em declínio.

Para os autores, esse achado sugere que a sonolência excessiva pode ser um sinal precoce de alterações cerebrais relacionadas à demência.

Um combo de evidências

Embora esse estudo tenha sido realizado só com mulheres, a ciência tem mostrado que todo mundo deveria prestar mais atenção ao valor do sono para a saúde.

Segundo o neurologista e médico do sono Lucio Huebra, membro do Conselho Administrativo da Academia Brasileira do Sono (ABS), outros estudos apontam que a má qualidade do repouso noturno e também o sono insuficiente impactam de forma contundente a função cognitiva.

Além disso, tem crescido o número de evidências de que uma ruptura circadiana, isto é, uma distribuição anormal do sono nas 24 horas do dia (menos sono noturno e mais diurno), aumenta o risco de demência.

“O que esse (novo) estudo mostra, em sintonia com outras pesquisas, é que o processo do ritmo circadiano também envelhece e pode ficar doente, sendo um fator associado ao declínio cognitivo e desenvolvimento de demências”, comenta Huebra.

A neurologista Leticia Soster, do Grupo Médico Assistencial do Sono do Hospital Israelita Albert Einstein, concorda e ressalta que novos estudos estão se aprofundado mais na compreensão sobre o tema. “O que tem ganhado força nos últimos anos é a evidência de que o sono não é apenas um reflexo da saúde do cérebro, mas também um fator ativo que pode influenciar o risco de declínio cognitivo. Ou seja, cuidar do sono pode ser uma estratégia preventiva”, afirma a especialista.

O descanso de qualidade tem impacto direto na consolidação da memória, na atenção, no humor, no fortalecimento do sistema imunológico e até na prevenção de doenças crônicas. Uma boa noite de sono ainda é essencial para um adequado estado de alerta e atenção durante o período em que estamos acordados, garantindo a realização de funções básicas e cognitivas – pode representar, inclusive, menor risco de quedas e acidentes, questões especialmente preocupantes na terceira idade.

Tirar uma soneca de 10 minutos já melhora a cognição; veja dicas para o cochilo perfeito Como o sono afeta o cérebro Segundo Huebra, o ponto de crescente interesse nesta relação entre o sono e cognição está no funcionamento do chamado sistema glinfático. Descoberto na última década, ele é encarregado pela limpeza cerebral, e tem maior atividade durante o sono. “Esse sistema é responsável pelo reparo tecidual cerebral, impedindo o acúmulo de resíduos tóxicos, sobretudo das proteínas beta-amiloide e tau. O acúmulo anormal e progressivo dessas proteínas leva ao processo degenerativo visto na doença de Alzheimer, por exemplo”, descreve o neurologista.

Em resumo, ressalta o médico, além de o sono ser importante para consolidação da memória e aprendizado e garantir um estado de vigília e atenção adequados para a performance cognitiva, ele ainda previne o acúmulo de proteínas anormais que levam ao desenvolvimento das demências.

Para melhorar o sono – e a qualidade de vida –, o primeiro passo é identificar a queixa e dificuldade apresentada, avaliar fatores relacionados que podem ser gatilhos ou agravantes e, assim, montar uma estratégia de tratamento personalizada dentro do contexto de cada indivíduo.

Alguns sinais de alerta que merecem atenção incluem:

Dificuldade para adormecer ou manter o sono com frequência;

Sensação de cansaço ou sonolência durante o dia, mesmo dormindo várias horas à noite;

Roncos, pausas na respiração ou engasgos noturnos (que podem indicar apneia do sono);

Alterações de comportamento à noite, como agitação ou confusão (que podem estar associadas ao “delirium noturno” ou à síndrome do pôr-do-sol);

Quedas noturnas ao se levantar para ir ao banheiro;

Mudanças cognitivas recentes (como esquecimento ou dificuldade de concentração), que podem estar relacionadas à qualidade do sono.

Se um idoso ou seus familiares perceberem esses sinais, vale a pena conversar com um médico ou outro profissional de saúde. “Muitas vezes, com orientação adequada, mudanças no estilo de vida ou tratamento de distúrbios específicos, é possível recuperar uma boa qualidade de sono e, com isso, preservar a saúde física e mental”, garante Leticia.