Spas ajudam a renovar as energias no fim do ano

Entra ano e sai ano, e as eternas promessas de se cuidar correm o risco de continuar sendo adiadas. Às vezes, tirar algumas horas para si já melhora o dia e inspira novas atitudes. Na capital paulista, diversos hotéis oferecem tratamentos, voltados tanto para hóspedes quanto para visitantes.

Uma das recentes novidades na hotelaria da cidade, o luxuoso Rosewood São Paulo, próximo da Avenida Paulista, aguarda para 2023 a abertura da sua unidade do renomado Asaya. Mais do que um espaço para a estética, o spa propõe a busca do bem-estar por meio da autodescoberta e da transformação pessoal. Mas há outras boas opções já disponíveis em São Paulo.

Amanary

Quem opta pelo Day Spa Amanary Origens, que ocupa um espaço de 700 metros quadrados no Grand Hyatt São Paulo, faz um tratamento completo, com escalda-pés, esfoliação e massagem corporal e hidratação facial. A experiência usa óleos brasileiros, entre eles os de castanha-do-pará, jaborandi, urucum e pequi. Depois, pode usufruir as piscinas (externa e interna climatizada), do fitness center e da sauna do hotel cinco-estrelas. Duração: 3h50. Preço: R$ 1.500; pacoteshyatt.com.br.

Amazonian

Chamado de Rendição, o tratamento do spa do Hilton São Paulo Morumbi capricha nos detalhes. Num espaço com rosas e velas, são feitas hidratação facial, reflexologia e massagem Abhyanga – de origem indiana, é relaxante e usa óleo de coco aquecido e óleos essenciais. Para finalizar, tábua de frios, frutas e uma bebida (taça de vinho, espumante ou suco). Aproveite para apreciar a vista da cobertura, onde fica o spa. Duração: 3h30. Preço: R$ 740; amazonianspa.com/pt/.

Anantara

A Jornada do Sião é um procedimento que incorpora as tradições curativas da Tailândia. No spa do Tivoli Mofarrej, o corpo é massageado usando pindas, saquinhos de algodão com especiarias e ervas medicinais aromáticas no seu interior (por exemplo, canela, alecrim, alfazema e arnica). Promete ajudar no relaxamento muscular e até em quadros depressivos. Um banho de imersão fecha a jornada. O processo começa com escalda-pés e esfoliação corporal, feita com uma mistura à base de óleo de coco, óleo de girassol, manteiga de karité e grãozinhos de cristais de quartzo. Duração: 120 minutos. Preço: R$ 750; Veja aqui.

Cuidados com o rosto no Tivoli Mofarrej

Flora

No luxuoso Palácio Tangará, o day spa pode ser contratado por pessoa ou em casal. Os pacotes incluem acesso às piscinas, uso de sala de relaxamento e refeição leve no Pateo do Palácio (restaurante ao ar livre). Massagens terapêuticas, corporais ou concentradas em cabeça, mãos e pés estão no cardápio do Flora Spa, além de escalda-pés, esfoliação corporal e banho aromático num ambiente com flores e velas. Duração: de 2h a 3h. Preço: de R$ 1.325 e R$ 1.935; para casal, de R$ 2.200 a R$ 3.300; Confira.

Sala Spa Caudalie

Os tratamentos são realizados com produtos da Caudalie, marca francesa que também batiza a sala de bem-estar e criou uma massagem exclusiva para o Hotel Unique. Na Unique Senses, o óleo de semente de uva ajuda a hidratar a pele. O relaxamento vem de movimentos profundos, que ativam a circulação sanguínea, e de ventosas, que auxiliam no equilíbrio do fluxo energético. Duração: 50 ou 80 minutos. Preço: R$ 435 ou R$ 610; Confira.

Santapele

O menu do spa do Emiliano São Paulo inclui shiatsu, drenagem linfática, reflexologia, massagens aromáticas, esfoliação e tratamentos faciais, além de day spas. O Detox Facial Lifting alia esfoliação com cristais, máscara de argila com spirulina e óleos essenciais. A desintoxicação com massagem leva à regeneração da pele. Espreguiçadeiras, ducha e dois ofurôs estão à disposição no deck. Duração: 1h. Preço: R$ 620; emiliano.com.br.

Spa by JW

O cardápio de experiências do spa do JW Marriott é dividido de acordo com o benefício proporcionado: acalmar, revigorar, satisfazer ou renovar. Com ingredientes orgânicos e veganos, os produtos possuem selo sustentável e são fabricados no Estado de São Paulo. A Jornada Tone Up! reúne balé fitness, tratamento facial lifting e um smoothie, além da massagem Jet Lag. Com técnicas de drenagem, ela ativa a circulação sanguínea e linfática, estimulando o metabolismo, a retomada do ciclo circadiano e a diminuição da ansiedade. Duração: 3h. Preço: R$ 962; Veja aqui.

Spa Fasano

A terapia relaxante de laranja e lavanda é uma exclusividade do local. O programa começa com 10 minutos de sauna desintoxicante. Depois, segue com uma esfoliação com sais do Mar Morto, um escalda-pés e uma massagem deep-tissue com pedras quentes e aromas de laranja e lavanda, que relaxam e reenergizam corpo e mente. Duração: 90 ou 140 minutos. Preço: R$ 798 ou R$ 1.088; fasano.com.br.

The Spa at Renaissance

Ingredientes bem brasileiros, como açaí, óleo de coco e castanha, estão nos produtos usados no Ritual de Renovação. Formulado com esses elementos naturais, o tratamento de esfoliação e hidratação promete atingir as camadas mais profundas da pele. A renovação celular revitaliza e melhora a elasticidade. Duração: 50 minutos. Preço: 350; thespaatrenaissancesp.com.