Summit Saúde e Bem-Estar 2022 discute desafios da área para ampliar qualidade de vida

Os desafios das rápidas transformações observadas na área da saúde, sobretudo impulsionadas pela pandemia da covid-19, são tema do Summit Saúde e Bem-Estar 2022, organizado pelo Estadão. O evento ocorre online, entre 17 e 21 de outubro. Contará com a participação de trinta palestrantes brasileiros e estrangeiros.

Entre eles, destaca-se o presidente da Mayo Clinic Platform, John Halamka, autor do livro The Digital Reconstruction of Health Care: Transitioning from Brick and Mortar to Virtual Care (A Reconstrução Digital da Saúde: Transição do Tijolo e da Argamassa para o Atendimento Virtual, em tradução livre). Ele abre o encontro na próxima segunda-feira, 17, a partir das 10h, com a palestra “A transformação dos cuidados da saúde com o uso das plataformas”.

O que já era uma tendência mundial, acelerou-se com a pandemia e o isolamento social. O tema será aprofundado logo após a palestra de Halamka, no painel “Inovação para uma vida melhor”. O debate reunirá especialistas brasileiros para debater como a combinação de tecnologia e de necessidades crescentes de saúde abriu espaço para o surgimento de healthtechs, plataformas e outras ferramentas para melhorar a prevenção e o acesso à saúde.

Os desafios das rápidas transformações observadas na área da saúde são tema do Summit Saúde e Bem-Estar 2022, organizado pelo Estadão. Foto: Pixabay/Reprodução

Participam deste debate o gerente médico de Saúde Digital do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Felipe Cezar Cabral; o vice-presidente de Soluções Digitais do grupo educacional Afya, Lelio de Souza; a líder global no Google Health, a médica intensivista Mariana Perroni; e a head de Saúde da Mulher do aplicativo Vibe Saúde, Stephani Caser.

Outro tema de destaque no evento aborda a formação de novos profissionais de saúde diante do envelhecimento da população brasileira. Um dos maiores nomes nesta área é o do presidente do Centro Internacional de Longevidade do Brasil, Alexandre Kalache. Ele falará sobre as recomendações para um envelhecimento saudável.

A formação dos profissionais de saúde também deve passar por mudanças importantes diante do aquecimento do planeta e da consequente recorrência cada vez mais frequente de novas epidemias. No atual novo contexto, também ganham importância outros cursos, como transformação digital, ciência de dados, gestão em saúde e comunicação.

A medicina voltada para o bem-estar também tem destaque no evento. Temas como a síndrome de burnout e a importância do sono para a saúde também terão destaque no encontro.