‘Talvez esteja perto da fonte da juventude’. Ele diz pagar US$ 2 milhões para ter corpo de 18 anos

O empresário multimilionário americano Bryan Johnson define a si mesmo como um “atleta profissional de rejuvenescimento”. Com investimento anual milionário, dieta vegana com restrição calórica, vários suplementos e uma carga exaustiva de exercícios físicos e exames diários, Johnson busca pela fonte da juventude. “Queria saber se a fonte da juventude está aqui e agora apenas escondida em milhares de publicações científicas e em um estilo de vida que permita adesão perfeita à ciência”, disse, em entrevista ao Estadão.

Em um site, onde compartilha o passo a passo de seu plano de rejuvenescimento, que chama de Projeto Blueprint, Johnson diz levar uma vida para lá de regrada. Vive num eterno déficit calórico (1.977 calorias, divididas em três refeições), toma mais de cem comprimidos de suplementos, tem uma dieta vegana, faz uma hora de exercícios diariamente (com treino de intensidade três vezes na semana), além de passar por carga exaustiva de exames todos os dias.

Após dois anos de dedicação ao plano meticulosamente criado e seguido, segundo ele, aos 45 anos,

conseguiu reduzir sua idade biológica em 5,1 anos e seu ritmo de envelhecimento em 24%. “Há algo interessante aqui sobre a fonte da juventude, talvez estejamos mais próximos (dela) do que pensávamos”, afirmou, em uma conversa por chamada de vídeo.

Para especialistas da área da genética e geriatria ouvidos pelo Estadão, no entanto, Johnson se coloca em risco ao se tornar um “rato de laboratório” de tratamentos sem evidências científicas contundentes. Eles advertem que o envelhecimento é um processo heterogêneo e individual, e frisam que a adoção de qualquer dieta, por exemplo, exige acompanhamento de profissionais de saúde.

Confira os principais trechos da entrevista com Bryan Johnson:

O que te motivou a começar o Projeto Blueprint?

Todos estamos familiarizados com a história da Fonte da Juventude. Essa história é normalmente contada sobre pessoas em um barco, viajando na selva, indo a um templo e bebendo um elixir. Eu queria saber se a fonte da juventude está aqui e agora apenas escondida em milhares de publicações científicas e em um estilo de vida que permita adesão perfeita à ciência. Para isso, montei uma equipe de 30 médicos, gastei milhões de dólares e pesquisamos a ciência mais recente, medimos cada órgão do meu corpo e obtemos centenas de medições. Então desenhamos protocolos de grau clínico aos quais mantenho aderência perfeita. Os resultados têm sido surpreendentes. No ano passado, estabeleci um recorde mundial ao reverter minha idade epigenética em 5,1 anos em sete meses, e diminuí minha velocidade de envelhecimento em 28%. Brincando, digo que vivo outubro, novembro e dezembro de graça, porque estou envelhecendo em um ritmo mais lento. O que mostramos é que, se você olhar para a literatura científica, você pode criar esses protocolos clínicos e, então, alguém como eu pode manter uma adesão perfeita, há algo interessante aqui sobre a fonte da juventude, talvez estejamos mais próximos (dela) do que pensávamos.

Bryan Johnson investe milhões ao ano para rejuvenescer. Foto: Dustin Giallanza/Blueprint

Então, após dois anos de Blueprint, você acha que está próximo da fonte da juventude?

Uma reversão de 5,1 anos de idade epigenética em sete meses e uma desaceleração do envelhecimento de 28%, para mim, é incrivelmente atraente. Além disso, tenho 50 biomarcadores perfeitos, que estão na faixa de resultado clínico ideal, como colesterol e triglicerídeos, todas as coisas básicas que as pessoas medem. Para mim, os dados são extremamente convincentes. Tudo conta a mesma história: meu corpo está nesse estado ideal. Estamos acostumados a pensar na evolução humana em uma escala de tempo de séculos, e o que estou tentando demonstrar é que, no início do século 21, esse programa que criei é a evolução humana em questão de meses. Todos conhecemos iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, isso não era possível com humanos no passado e, agora, estou tentando mostrar que somos capazes de construir o ser humano de forma sistemática. Talvez agora seja a hora de levarmos a sério a evolução humana.

Quão difícil é se manter seguindo cada passo de um plano tão complexo e cheio de restrições?

Não é nada difícil, porque eu amo cada segundo disso.

Mas qual é, digamos, a parte mais difícil?

Eu me considero um atleta profissional de rejuvenescimento. Quando vemos um jogador de futebol profissional e os admiramos por suas habilidades físicas e desempenho em campo, assumimos que eles devem estar cuidando do corpo, comendo bem, dormindo bem, fazendo coisas positivas e, se fizerem coisas incomuns, tudo bem. São atletas profissionais e é isso que fazem pelo seu desempenho. Sou um atleta profissional de rejuvenescimento e, portanto, quando as pessoas olham para isso, se puderem entender isso, será mais fácil para entenderem o que estou tentando fazer. Isso não é um hobby. Não estou pedindo para as pessoas fazerem o que eu faço, o que estou tentando mostrar é que é possível.

Bryan Johnson toma mais de cem comprimidos de suplementos por dia. Foto: Dustin Giallanza/Blueprint

Li no seu site que você nunca foi tão feliz. Como você se sente após dois anos do projeto?

Nunca me senti melhor em toda a minha vida, nem pensei que poderia me sentir tão bem.

Falei com alguns especialistas que disseram que algumas das terapias a que você se submete carecem de evidências sólidas e que algumas delas, como o consumo de lítio, podem ser perigosas. Você está ciente desses riscos?

Tudo o que fazemos é baseado em evidências. Evidência científica padrão-ouro. Tudo é metodicamente pesquisado, cuidadosamente planejado e medido.

Quais os próximos passos do projeto?

Até este ponto, o objetivo tem sido diminuir minha velocidade de envelhecimento. Agora, estamos trabalhando na reversão.