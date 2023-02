‘Tem de ter uma dor muito grande para ir para esse caminho’, diz Anne, que venceu o vício das drogas

“Sempre nos feriados, eu via as pessoas indo para festas e ficava me perguntando se alguém pensava em mim. Hoje, que tenho uma casa, eu faço questão de sair para distribuir marmitas nessas datas, porque sei que existem pessoas na rua nesse dia. A gente precisa humanizar as pessoas em vulnerabilidade. E isso inclui pessoas em situação de rua, usuários e catadores”, afirma Anne Barbosa.

Aos 25 anos, querendo explorar o cenário cultural de São Paulo que via na internet, a então publicitária sul-mato-grossense comprou uma passagem só de ida para a cidade. Mas, chegando aqui, percebeu que as coisas não eram como imaginava. A frustração a levou ao seu primeiro vício: cocaína. “Só quando entendi que era mãe que larguei tudo. Foi minha filha que me libertou das drogas.”

“Na minha cidade, Corumbá, é uma grande coisa você ter uma formação. Por isso, quando deixava os currículos em São Paulo, achava que em uma semana eu já estaria postando uma foto com o meu copinho de Starbucks na mesa e uma hashtag firma”, brinca a designer gráfica Anne Barbosa. “Só depois comecei a ver a São Paulo real, e não aquela que me deslumbrava.”

Todos os dias, Anne acordava cedo para procurar emprego na cidade em que sempre sonhou em morar. Na hora de dar o telefone para contato, sua única opção era o número do albergue Centro de Acolhida, fornecido pela Prefeitura, no Canindé. “O mais triste era quando eu passava na recepção e alguém falava que me ligaram. Ali, já sabia que não iriam ligar de volta, porque havia o preconceito em relação ao lugar de usuários”, diz. Após alguns meses procurando sem sucesso e com muita frustração, Anne conheceu o mundo das drogas. “Eu cresci com a ideia de que se eu experimentasse alguma droga iria morrer. Mas eu fiz amizade com pessoas que usavam cocaína e, quando vi, provei. E o pior: gostei.”

Nesse meio tempo, Anne conheceu Lucas Martins, que também estava em situação de vulnerabilidade. Lucas era viciado em crack na época, mas para Anne, que já estava apaixonada, eles poderiam se ajudar a sair do vício e não abandonar um ao outro. “Era mais do que amor, virou uma missão para mim.”

Anne conta que o fato de Lucas ter 19 anos na época a fazia questionar como alguém tão novo poderia jogar sua vida fora assim. “A pessoa tem de ter uma dor muito grande dentro dela para ir para esse caminho. Eu mesma comecei depois de um processo de frustração e dor, de me sentir incapaz e incompetente, então eu entendia e por isso não o abandonei”, conta.

Em vez de continuar pedindo dinheiro na calçada, como fazia quando usava cocaína, Lucas apresentou Anne à reciclagem, profissão que mudou sua vida. “Foi um mundo novo para mim, porque nunca tinha ouvido falar disso.” Com o novo trabalho, ficou insustentável manter uma rotina dentro do albergue, em razão da rigidez dos horários. Por isso, decidiram morar na rua.

A reciclagem me proporcionou tudo que eu tenho’, diz Anne, que saiu das ruas graças à profissão Foto: Giovanna Lima

“A gente ficou mais ou menos um ano na rua, e eu me lembro de ele sempre falar que seu sonho era ter um filho. Um dia eu pedi a Deus: ‘Se for para a gente ter um filho e tirar a gente dessa condição, que ele venha’. Mesmo que parecesse muito irresponsável, para mim essa era a única saída”, recorda.

O pedido veio em uma tarde, quando Anne passou muito mal e decidiu ir ao posto investigar. “A partir daquele momento, eu parei com tudo: usar droga, beber, fumar cigarro. Como iria poder ferir a vida de alguém que eu pedi para vir?”, indaga.

Com a notícia da gravidez, Lucas também parou com o vício e aceitou retomar o contato com a família para pedir ajuda. “Eu nunca tive preguiça de trabalhar. Mas fiquei morando até os seis meses de gravidez na rua, trabalhando debaixo de sol, debaixo de chuva, carregando peso. Eu precisava de um teto.”

Hoje, Melissa Luz, de 5 anos, já tem um irmãozinho, o Mateo, de 4 meses. “Continuamos sendo catadores e agora usamos nossa história como arma para dar esperança às pessoas”, diz. “A reciclagem me proporcionou tudo o que eu tenho.”

Com a pandemia, eles tiveram de enfrentar o preconceito contra os catadores. De acordo com Anne, tudo que remetia ao lixo, à sujeira já era visto como ruim, mas com um perigo de vírus iminente, isso só piorou. “Refletindo sobre tudo isso, decidi publicar um vídeo falando o que eu pensava. A gente estava correndo risco todos os dias e as pessoas julgando a gente, não separando o lixo, não tendo cuidado, e isso viralizou”, completa.

A fama, além de fazer com que Anne se transformasse em uma influenciadora digital, também lhe deu a oportunidade de trabalhar com marcas e veículos para falar mais sobre a dignidade do trabalho de catadora. Um dos seus projetos é o Perfumador, que pretende resgatar a beleza de mulheres em situação de vulnerabilidade. “Eu me orgulho, porque eu consegui trazer luz, mesmo que por 15 segundos, mesmo que seja para uma pessoa só no universo, sobre um tema muito importante que são as pessoas em situação de vulnerabilidade e a importância dos catadores. Eu compartilho coisas que eu aprendi e que eu tenho orgulho”, garante.